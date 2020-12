Où est le journaliste suédois Kim Wall? C’est ainsi qu’a commencé une histoire qu’EL PAÍS a publiée le 14 août 2017. Avec cette chronique a commencé le suivi du cas du sous-marin dans ce journal, une histoire venue du Danemark, qui a été reprise par les médias du monde entier, et qui Il avait toutes les traces d’une série ou d’un film fictif. La production danoise The Investigation, dont les six épisodes Movistar + ont été créés ce vendredi, recrée l’affaire mais dans une perspective un peu particulière.

Tels étaient les faits. Le 10 août 2017, après des mois de clôture d’une interview avec Peter Madsen, constructeur d’un sous-marin artisanal, le journaliste Kim Wall a accepté l’invitation de Madsen de faire un tour dans le Nautilus tout en l’interviewant. Elle n’a jamais été revue. Peu de temps après avoir quitté le port de Copenhague (Danemark), le sous-marin a coulé. Madsen a été secouru le lendemain matin, mais il n’y avait aucun signe du journaliste. Un cycliste a découvert son torse mutilé sur une plage le 21 août. Sa tête, ses jambes et ses vêtements ont été retrouvés par la police en octobre dans des sacs qui avaient été coulés dans la mer. Le constructeur du sous-marin a été arrêté dès le premier moment en tant que suspect dans la disparition de la femme. Sa version de ce qui s’est passé a changé jusqu’à ce qu’en avril 2018, il soit condamné à la réclusion à perpétuité, accusé d’avoir planifié le crime, d’avoir un mobile sexuel et d’avoir torturé sa victime.

Les séries basées sur des crimes réels sont fréquentes et ces derniers temps fleurissent partout. Mais la particularité de ceci est qu’il se concentre, dans son intégralité, sur les enquêteurs de l’affaire et comment leur travail les affecte personnellement. À aucun moment de ses six épisodes, le visage du suspect ne sera vu. Son nom n’est même pas mentionné. Son identité et ses antécédents personnels importent peu pour l’intrigue. Il ne s’agit pas non plus de savoir qui l’a fait à partir d’un groupe de suspects. L’objectif est de clarifier ce qui s’est passé et de montrer comment le travail et la vie quotidienne des personnes impliquées dans l’affaire ont été bouleversés par ce crime médiatique et mystérieux.

Tobias Lindhom, auteur du drame politique Borgen et réalisateur du film nominé aux Oscars A War, est le créateur, scénariste et réalisateur de cette série. Son obsession pour cette affaire se reflète dans la rigueur avec laquelle il se penche sur l’enquête difficile à laquelle la police danoise a dû faire face. Søren Malling est le protagoniste, jouant le chef de l’unité des homicides en charge de l’affaire, qui deviendra obsédé par le démêlage de ce qui s’est passé d’une manière qui affecte sa vie personnelle. Pilou Asbæk répond en tant que procureur en chef le poussant à faire une affaire convaincante. Les deux acteurs, qui se retrouvent après Borgen, représentent les deux côtés de cette enquête, dont la recréation est basée sur les témoignages des proches de la victime et du chef des homicides.

L’enquête réussit dans les risques qu’elle court. Avec une atmosphère froide et un rythme lent, il parvient à transmettre la tension et le poids émotionnel d’une investigation de ces dimensions. On notera également l’effort pour raconter un vrai crime (crime réel) fuyant les conventions associées à ces histoires.

Toutes les dates de première et de retour, dans le calendrier de la série Fifth Season

Plus de recommandations de séries et toutes les actualités télévisées, dans la newsletter EL PAÍS Television. Abonnez-vous gratuitement.