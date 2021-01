Mexico,- Gilberto “Zurdo” Ramírez s’est déclaré prêt à affronter Marcus Browne pour le titre provisoire WBC dans la division des poids lourds légers.

Le chef de la WBC, Mauricio Sulaimán, a mentionné que ce combat avait été ordonné en raison de l’inactivité de la division, depuis que l’actuel champion Artur Beterbiev, a eu des problèmes pour défendre sa couronne car il a été testé positif au COVID-19.

En plus du coronavirus pendant le camp d’entraînement, d’autres restrictions liées à la pandémie ont retardé le combat du monarque de division. Sulaiman a souligné qu’en ce moment, la lutte est dans une période de négociations libres, avec une date limite du 5 février, et si un accord n’est pas trouvé, il irait aux enchères.

Le haut dirigeant de l’organisation était très enthousiaste à propos de ce procès, comme il se souvenait lorsque son père, Don José Sulaimán, a vu Gilberto se battre, alors qu’il n’était qu’un enfant, et des années plus tard, il a été couronné champion de la jeunesse du WBC.

“C’est un rêve devenu réalité”: Ramírez

«Je me sens très excité et motivé, je me suis toujours senti membre du WBC et je le dois à Don José, qui m’a toujours traité avec une affection particulière et qui depuis qu’il m’a rencontré m’a dit que je serais champion du monde, aujourd’hui, j’ai ce grand opportunité et je vous assure que je ne vais pas la laisser partir, car je la lui dois, à mon peuple et à moi ».

Sur la date du combat et le lieu, rien n’a encore été défini, mais il a été énergique en disant qu’il le cherche pour qu’il ait lieu à Mazatlán. À ce stade, il convient de noter que Ramírez a sa propre entreprise, «Zurdo Promotions».

Gilberto a remercié le WBC pour l’opportunité de réaliser son rêve, et avec toute la conviction d’un gagnant, il a déclaré que le Mexique et le World Boxing Council auront un nouveau et fier champion du monde.

Photo gracieuseté de WBC/ Twitter Gilberto Ramírez

