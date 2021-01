Les vampires de Titty Twister reviennent au petit écran pour créer plus de chaos et de terreur, afin d’amuser leurs fans, bien que ce projet pour la télévision aura une tournure différente des tranches précédentes, puisque le créateur de la saga, Robert Rodríguez l’a annoncé la semaine la série animée «From Dusk Till Dawn».

La franchise a commencé avec le film de 1996, réalisé par Rodríguez, qui a également écrit le scénario avec Quentin Tarantino et joué avec Salma Hayek, 18 ans plus tard, il a lancé pour sa chaîne de télévision El Rey, la série qui était un redémarrage de l’histoire originale, mais cette fois, elle présentait la performance de l’actrice Eiza Gonzalez.

Dans une récente interview pour SFX Magazine, Rodríguez a expliqué comment cette saga est passée d’un long métrage indépendant à une série célèbre distribuée par Netflix et Là, il a avoué qu’il prévoyait de faire une série animée de «From Dusk Till Dawn» qui servira de suite.

“Ici, j’ai mon propre réseau de télévision (The King). Et je devais créer des programmes, donc Quentin et moi contrôlons toujours les droits. Alors j’ai dit: ‘Oh wow, j’aimerais développer l’histoire de Santánico Pandemonium, et tout le Tradition vampire aztèque pour mon réseau ‘, Et puis internationalement, il a été publié en tant qu’original Netflix, je pense que c’est probablement comme ça que vous l’avez vu, Et maintenant nous développons un’ From Dusk Till Dawn ‘animé. Vous êtes la première personne à entendre! ça! », a expliqué le cinéaste.

Malheureusement, on ne sait pas si l’un des acteurs originaux de la série ou du film reviendra pour prêter sa voix au dessin animé, et il n’a pas donné de date pour une prochaine première ou le début de la production. Et si c’était un fait que le réalisateur développe la suite de “ We Can Be Heroes ”, un récent film original pour enfants de Netflix.