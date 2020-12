Au Arrowverse a été l’une des meilleures adaptations des héros de DC, même beaucoup la considèrent supérieure à l’univers étendu de DC, car elle a montré une évolution claire des personnages et de leurs histoires, en plus d’avoir un grand nombre de héros et de méchants et peut-être l’un des le plus aimé est la version de Grant Gustin de Flash, série qui a jusqu’à présent été six saisons en attente de la septième, qui semble arriver très bientôt, depuis qu’ils ont lancé le nombre des épisodes de la septième saison de ‘The Fash’, ce qui fermerait l’arc de Maître du miroir.

L’une des séries du réseau CW qui continue de se développer est “ The Flash ”, qui a été l’une des plus importantes d’Arrowverse, mais la sixième saison a été plus courte que les précédentes, car elle n’avait que 19 épisodes et pas de 22 Comme prévu, cela est dû à la pandémie de coronavirus, laissant un grand nombre de cavités lâches auxquelles on répondra enfin dans les premiers chapitres de la nouvelle saison.

Après une longue attente, les titres des cinq premiers chapitres de la septième saison de ‘The Fash’ ont finalement été révélés, ce qui clôturera enfin l’arc Mirror Master et les titres sont: «Tout est bien qui se termine Wells», «La vitesse de la pensée», «Mère», «Central City Strong» et «Fear Me».

On s’attend à ce que dans ces premiers chapitres, nous voyons comment Barry Allen retrouve enfin ses pouvoirs, qui serviront à vaincre enfin l’arc Mirror Master, en plus de faire une transition vers de nouvelles menaces, puisque la septième saison devrait être plus longue que la normale. et il ne reste plus qu’à attendre 23 février 2021 lorsque «The Flash» revient à la télévision.