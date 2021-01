L’une des séries qui se préparent pour la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est ‘Oeil de faucon’, Protagonisée par Jeremy Renner et Hailee Steinfeld Dans le rôle de Clint Barton et Kate Bishop respectivement, mais ils ne seront pas les seuls personnages importants de cette production, puisque la star de «The Conjuring» aura également une participation spéciale et récemment Vera Farmiga a partagé une vidéo de «Hawkeye».

La série sera une partie importante de Marvel Studios, puisqu’ils nous montreront d’autres versions de la franchise, en plus d’un développement beaucoup plus important des histoires et il y en a plusieurs prévus, au moins trois en 2021, ‘WandaVision’, ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et ‘Loki’, mais il n’est pas exclu que ‘Oeil de faucon’ arriver à la fin de cette année tout comme ‘SP. Merveille ‘.

Via les réseaux sociaux, Vera Farmiga a partagé une vidéo de ‘Hawkeye’ où vous pouvez voir manger un cookie avec le logo de cette série, en plus de voir un peu plus en détail son apparence comme Eleanor Bishop, mère de Kate Bishop.

Actuellement, la série de ‘Hawkeye’ a terminé sa phase de production et apparemment nous verrons Survêtement Mafia comme les antagonistes de cette histoire, en plus de voir aussi Chanceux le chien de pizza, qui a déjà apprécié dans certaines photos et vidéos fuites de la production.

Mãe de nos todos! Vera Farmiga, qui joue Kate Bishop, partage les histoires non définies de Hawkeye pic.twitter.com/k9hlyPoiLr – Marvel News (@BRMarvelNews) 12 janvier 2021

Un autre des personnages qui devraient avoir une participation importante dans cette série est Florence Pugh, qui donnera vie à Yelena Belova dans le film ‘Veuve noire’, on s’attend donc à ce que cette production ait déjà le manteau laissé vacant par Natasha Romanoff.

‘WandaVision’ débutera le 15 janvier 2021 et contractera Disney +, CLIQUEZ ICI.