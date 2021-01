Parlez de violence passive cela peut être quelque peu inconfortable pour ceux qui sont conscients que c’est une réalité dans notre environnement qui ne semble pas avoir de fin. Et c’est parce que nous avons tous en quelque sorte des commentaires et des attitudes enracinés qui semblent inoffensifs et qui finissent par être, entre autres, de la violence.

Pour écrire ceci brève réflexion, J’ai pris la tâche de passer en revue certaines recherches et études sur le sujet et, malgré le fait qu’il existe de très bonnes informations qui nous aident à comprendre d’où vient la violence, qui y sont sensibles et les traces qu’elles laissent sur une personne qui a vécu ou vit dans la violence, je n’ai pas pu répondre à la question suivante: Comment arrêter cette vague de violence, qui ne ressemble pas à de la violence, mais qui nous blesse?

La violence passive peut être comprise comme l’ensemble des attitudes ou des commentaires qui sont faits consciemment ou inconsciemment et qui laissent l’autre personne avec un sentiment de confusion. Malgré que il n’y a pas eu de combats, de cris ou d’expressions de colère visibles, la personne trouve des expressions qui la font se sentir coupables, insuffisantes ou invisibles et, pire encore, elle est difficile à détecter et donc difficile à parler.

Imaginons la situation suivante:

Un dimanche après-midi, une mère commence à tout préparer pour commencer la semaine: faire la lessive, préparer la nourriture et ranger les parties communes. Elle demande à sa fille de la soutenir en nettoyant sa chambre. Votre réponse: “J’arrive, ma”, sortant de la chambre de sa fille, elle élève la voix et demande à son mari de l’aider avec la vaisselle sale et sa réponse est: “…” silence absolu, il semble qu’il ne l’a pas écoutée.

Elle continue son travail. Après environ 40 minutes de travail, la mère revient avec sa fille pour voir comment elle va et trouve le même trouble depuis le début. La mère commence à se mettre en colère et élève la voix avec sa fille: «Je ne vous ai demandé qu’une chose: que vous nettoyiez votre chambre», la réponse de sa fille: «Je vous ai dit que j’arrivais, Tu ne vois pas que je faisais quelque chose de l’école? Il quitte la pièce, entre dans la cuisine et, bien sûr, la vaisselle est toujours intacte.

La grande majorité d’entre nous sait comment cette histoire se termine, avec une mère en colère et triste à la fois, et des enfants et un mari pensant qu’elle est une monstre obsédée par le nettoyage.

La situation que j’ai décrite ci-dessus est une scène commune de tous les jours, les sentiments que la mère a ressentis, nous les avons tous ressentis d’une manière ou d’une autre. Il y a des situations où il n’y a pas de preuve claire de mécontentement, mais d’une manière subtile, nous trouvons de la confusion dans nos pensées, et même une certaine irritation qui nous fait réfléchir à deux fois la façon dont nous allons répondre à ce que nous venons de recevoir.

C’est ainsi que fonctionne la violence passive, ce sont des réponses que nous recevons (et je tiens à préciser que, à de nombreuses reprises, elles se produisent inconsciemment) qui finissent parfois par faire plus de mal qu’on ne le pense.

Pour en revenir à l’exemple que j’ai raconté, la vraie blessure ressentie par la mère ne provenait pas vraiment du désordre dans la chambre ou de la vaisselle sale, mais du message qu’elle avait reçu de ses proches. D’une part, elle s’est peut-être sentie ignorée par le silence du mari qui n’a apparemment pas écouté et, d’autre part, par la réponse de sa fille qui l’a fait se sentir mal placée.

Comment sortir de ce désordre? Certes, la mère n’a pas suffisamment de preuves pour faire une réclamation avec un ton fort, sa fille et son mari peuvent être livrés victorieusement avec des excuses telles que: «Je ne t’ai pas écouté» ou «Je faisais mes devoirs». Tout ce qu’elle ressentait est le résultat de sa perception de la réalité. Avez-vous fait quelque chose de mal? Auriez-vous dû être plus conscient des priorités de votre fille et de votre mari? Peut-être qu’elle aurait dû continuer le travail elle-même? Aurait-elle dû exprimer sa colère et sa tristesse à ceux qui ne semblent pas conscients de ses sentiments?

Il y a plusieurs façons de terminer cette histoire, mais plus important que de la terminer, c’est d’essayer d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise. Tant du point de vue de la mère que celui de la fille et du mari. Nous pouvons tous faire beaucoup pour réduire les niveaux de violence dans lesquels nous vivons. Comment? Nous faire prendre conscience du moment dans lequel nous vivons et comment nous décidons de répondre à ce qui nous est présenté.

Il y a des centaines d’occasions de marcher sur un chemin de paix et de générosité avec l’autre, mais la grande majorité du temps nous les laissons passer. Nous comptons et nos priorités aussi, mais personne ne peut être une fonction de nous. Si nous pouvons voir au-delà, nous réaliserons que ce qui est insignifiant pour nous peut être important pour l’autre et si cet autre est important pour vous, alors ce ne sera plus insignifiant.

Si nous prenons le moment et le rendons conscient, non seulement nos réponses cesseront d’être automatiques, mais nous commencerons à répondre de l’amour et de l’affection que nous avons pour la personne et nous verrons également les besoins de ceux qui nous entourent comme une priorité.

Facile? Jamais, surtout parce que nous luttons contre nos coutumes. Vaut? Au total, les gens autour de vous commenceront à se sentir pris en compte et surtout: aimés.

La violence passive donne des messages forts qui se lisent entre les lignes, commençons à donner des messages d’affection forts et attention à nos réponses et attitudes.

Alison Gonzalez Andrade