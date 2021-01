Par Isabel Ximena Vázquez Ruiz

Menaces, taquineries, humiliation, chantage, corruption, jalousieCombien de fois n’avons-nous pas été témoins, ou pire encore, victimes de violences psychologiques? Selon la section I de l’article 6 de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie sans violence, la violence psychologique en général est tout acte ou omission qui porte atteinte à la stabilité psychologique, qui peut consister en: négligence, abandon , négligence répétée, jalousie, insultes, humiliation, dévaluation, marginalisation, indifférence, infidélité, comparaisons destructrices, rejet, restriction de l’autodétermination et menaces, qui conduisent la victime à la dépression, à l’isolement, à la dévalorisation de son estime de soi et même au suicide.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne qu’au Mexique, environ 15 millions de personnes souffrent de troubles mentaux, les principaux étant la dépression, l’anxiété et le déficit d’attention. En outre, a déclaré que certaines situations telles que la violence, l’insécurité et même les crises économiques, peut augmenter les niveaux de dépression. Selon l’Enquête nationale sur l’épidémiologie psychiatrique (2017), si nous divisons les statistiques par sexe, nous avons que 10,4% des femmes ont plus de dépression que les hommes.

De son côté, l’Enquête nationale sur la dynamique des relations familiales (ENDIREH 2016), qui est la plus récente et qui semble ne pas être une autre enquête en raison d’un manque de budget, du moins pour le moment, indique que 66,1 % des femmes de plus de 15 ans ont subi au moins un incident de violence ou de discrimination émotionnelle, économique, physique, sexuelle tout au long de leur vie, la violence émotionnelle étant le type de violence le plus élevé, statistiquement parlant, soit 49% , suivie de la violence sexuelle avec 41,3%.

Les mesures de confinement pendant la pandémie ont également généré des scénarios de risque pour les femmes, ayant parfois un triple quart de travail. Historiquement, les femmes se sont vu confier des tâches ménagères et des tâches de soins, telles que la prise en charge et l’éducation des filles et des fils, il a donc été détecté qu’en quarantaine, une femme qui a un travail doit s’y consacrer, prendre soin des mineurs, des adultes, nettoyer la maison, entre autres, ce qui a conduit les femmes à augmenter leur niveau de stress, de dépression, d’anxiété et cela se multiplie en se retrouvant à cohabiter 24h / 24 et 7j / 7 avec le agresseur, si le cas est plongé dans un contexte de violence familiale. Les femmes ont également exercé, en plus du rôle de mère et d’épouse, le rôle d’enseignante en se consacrant également à l’éducation de leurs enfants et les appels au 911 pour violence sexuelle, verbale et psychologique se sont multipliés.

Il est également alarmant de voir comment, selon ENDIREH 2016, 88,4% des femmes n’ont demandé le soutien d’aucune institution, ni n’ont déposé de plainte ni dénoncé aucune autorité. Pour des raisons différentes, peur des conséquences, menaces, honte, Il ne savait ni comment ni où le signaler, et même, on pense même qu’ils ne donneront pas de crédibilité à la victime ou «la blâmeront».

Si nous nous arrêtons pour observer ce qui précède, la violence psychologique se produit de différentes manières, générant principalement la peur dans la société, envers ceux qui nous entourent, et même, pour les autorités elles-mêmes, car il y a peur et honte face aux préjugés de la société. Que diront-ils? Les victimes doivent pouvoir parler, sans crainte, sans punition. Mais comment y parvenir?

C’est une réalité que l’État mexicain, à travers différentes institutions, gouvernementales et non gouvernementales, a développé différentes méthodes et stratégies de prévention et de soins, cependant, quelque chose qui est constamment recommandé et que nous devons promouvoir tout et tout est de créer des espaces pour diffusion avec des actions de prévention de la violence en général, créer des espaces d’écoute pour la prise en charge psychologique des victimes, développer des campagnes en faveur de la santé mentale, qui fait partie de la personne et sensibiliser la population en général des espaces d’attention et de conseil existants.

La violence psychologique, ainsi que la violence sous tous ses types et modalités, est une réalité, tout comme elle est une réalité qui affecte les femmes et les hommes, mais dans une plus grande proportion des femmes. C’est aussi une réalité que l’État mexicain a agi, mais il reste encore de nombreux défis à relever, à commencer par la divulgation d’informations pour pouvoir signaler sans crainte, sans menaces; pour connaître nos droits, pour avoir accès à la santé pour tous avec les mêmes opportunités, pour développer des protocoles de soins plus efficaces et générer des mécanismes garantissant la santé physique et mentale. Comme l’a dit Ban Ki-moon: «Brisez le silence. Lorsque vous êtes témoin de violence contre les femmes, ne restez pas les bras croisés. Passer à l’action “. Et pour cela, il est important de savoir comment agir. Ouvrons les portes qui doivent être frappées et soyons empathiques et empathiques les uns envers les autres.

