Violeta Mangriñán est devenue l’un des visages ayant le plus d’impact sur les réseaux sociaux après sa participation à des programmes télévisés tels que ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ et ‘Survivientes‘, mais la popularité va de pair avec la critique et la controverse, et elle a fini par en avoir assez. À travers les réseaux sociaux, la jeune femme a assuré qu’elle avait décidé de remettre certains des fronts ouverts qu’elle entretient avec les utilisateurs d’Instagram entre les mains de la justice.

«J’ai mis quatre comptes Instagram entre les mains de la justice. Au début, je pensais que c’était une perte de temps, mais grâce à mon peuple, à mon avocat et à la police, j’ai décidé de me battre pour cela», a déclaré Violeta, qui tentera de terminer ainsi. avec l’humiliation et l’humiliation qu’il a prétendument reçues. “Je n’aurai pas pitié car ils ne l’ont pas eu avec moi“, a-t-il prévenu.

La jeune femme en a vraiment marre et a choisi de faire le dernier pas pour mettre fin aux haineux détestés. L’une des personnes impliquées a déjà contacté la sœur du protagoniste pour retirer le procès, car ce n’est qu’à titre de billet qu’elle doit payer 600 euros de dommages-intérêts. Pourtant, Violeta ne s’est pas arrêtée: “J’ai décidé d’aller de l’avant avec la plainte. Le procès sort en février et il le gagnera sûrement“a-t-il déclaré.

“Je ne signale pas parce qu’ils me traitent de laid. C’étaient des comptes qui étaient dédiés à la publication de mon contenu, m’humiliant. Moi et ma famille. J’ai tout. Cela ne sert à rien s’ils le suppriment maintenant », continua-t-il en expliquant.« Alors ne me pleure pas parce que tu n’as pas d’argent. Vous travaillez pour la communauté », a-t-il ajouté, exhortant les propriétaires de ces comptes à être« aussi courageux qu’ils le sont à cause de leurs fausses identités »sur les réseaux sociaux.