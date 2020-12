La vie de Carlos Maldonado Pinel a pris une tournure inattendue en quelques années grâce au monde de la cuisine, et c’est cela, après avoir été candidat et gagnant de la troisième édition de ‘Masterchef’ en Espagne, ce lundi est devenu le vainqueur de sa première étoile Michelin.

De cette façon, Carlos est devenu le premier participant du plus célèbre concours de talents culinaires à obtenir également la plus haute reconnaissance de la gastronomie au monde, l’étoile Michelin.

Votre restaurant

Seulement cinq ans après être devenu le lauréat du programme, Carlos Maldonado a conquis les palais de ses clients en Biens, votre restaurant à Talavera de la Reina, avec lequel il a obtenu cette nouvelle reconnaissance.

Raíces a été créé en 2017, et trois ans plus tard, il était déjà considéré comme l’un des meilleurs restaurants de toute l’Espagne. Posséder Guide Repsol l’a noté comme “le reflet de la vitalité et de la ‘folie’ de Carlos Maldonado”.

«Ses plats sont un mélange du monde du food truck dans lequel il a grandi, des ingrédients asiatiques déjà intégrés dans la vie quotidienne et la cuisine de son terroir», explique le guide à propos du restaurant.

Autres récompenses

Cependant, ce n’est pas le premier prix que le Talavera a obtenu, car dans le 2019 a déjà réussi à gagner son premier Soleil du Guide Repsol, qu’il a célébré avec toute sa famille, comme il l’a montré sur ses réseaux sociaux.

De plus, lors du Gala du Guide Michelin 2020 Il était également le protagoniste lorsqu’il a reçu le Prix ​​Bib Gourmand, quelles récompenses le meilleur plat au rapport qualité prix, côtoyant les meilleurs chefs d’Espagne et du Portugal.

Un Roscón de Reyes à Lidl

Image de Carlos Maldonado et de son Roscón de Reyes de Lidl. Service illustré (LIDL)

Sa carrière à la télévision et sa grande cuisine ont aidé le chef à participer au petit écran pour promouvoir divers produits. A cette époque, Carlos Maldonado est le protagoniste d’une publicité grâce à la création d’un Galette des Rois.

Carlos a créé avec Nicolás Espigares un ‘Limited Edition’ pour Lidl, offrant un crème roscón de haute qualité avec une garniture exclusive de cacao rubis, avec laquelle ils ont conquis les clients de la chaîne dans toute l’Espagne.

Cette édition est faite avec du levain, avec du lait d’origine espagnole, une génoise au beurre et une garniture à la crème. Et tout cela avec une saveur unique fournie par le cacao rubis de Carlos Maldonado.

Sa trajectoire

L’histoire de Carlos Maldonado a commencé quand il a commencé à travaillant avec son père vendant des jambons et des fromages dans un étal de rue, puis aller à la télé main dans la main avec ‘Masterchef’, et plus tard fondant son restaurant, avec laquelle il a obtenu la plus haute distinction en gastronomie.

Son restaurant, Raíces, a ouvert ses portes en 2017, et depuis, il n’a cessé d’évoluer, d’améliorer ses plats et de grandir, jusqu’à ce qu’il atteigne l’objectif qu’il célèbre aujourd’hui, sa première étoile Michelin.

Parmi les félicitations au chef est même celle de la président de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “Mes plus sincères félicitations. Maintenant, Raíces-Carlos Maldonado à Talavera de la Reina a son #EstrellaMichelin bien mérité. Votre travail constant, votre sympathie et votre créativité ont beaucoup à voir avec cette reconnaissance. Crack!”.

De plus, un autre d’entre eux a été très spécial, car il est arrivé de Jordi Cruz, il présentateur et juge de ‘Chef cuisinier’ avec qui il a appris beaucoup de choses qu’il sait, et qui a également eu quelques mots avec le gagnant: “Comme tu le mérites, gamin!”, a-t-il souligné.