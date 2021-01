Enfin, dans les prochains jours, la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel débutera avec la série «WandaVision», qui atteindra la plate-forme Disney + et ce sera la première de plusieurs séries qui seront directement liées à la continuité du MCU, mais bien que cette production sera liée à des événements, ce sera l’une des trois productions les plus importantes de la phase quatre, car il a été confirmé que le réalisateur de ‘WandaVision ‘a travaillé avec plus de réalisateurs, en particulier ceux de ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange 2’.

Pendant la phase quatre du MCU, il y aura une grande constante, le multivers et apparemment la première fois que nous voyons une référence est dans “ WandaVision ”, qui sera ensuite développée plus en détail dans les films. ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, où l’on sait que le personnage de Scarlet Witch aura une participation.

Lors d’une interview pour ComicBook, le réalisateur Shakman mat, a parlé de l’importance de la synchronisation avec les autres projets Marvel et il a été confirmé que le directeur de “ WandaVision ” travaillait avec plus de réalisateurs, en particulier avec Jon Watts et Sam Raimi de ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ respectivement.

“Il y a une conversation entre les cinéastes, ce que je trouve génial. Je veux dire, nous faisons tous partie de cet univers interconnecté. J’admire vraiment tous ceux qui ont déjà travaillé chez Marvel et qui travaillent actuellement sur des trucs Marvel (.. .) Les fans de Marvel chercheront, bien sûr, des références spécifiques ou des hochements de tête sur la façon dont “ Spider-Man 3 ” et la suite de Doctor Strange se configurent dans “ WandaVision ”, mais il existe également une foule de références pour la fin de ‘ WandaVision ‘”.

Apparemment, les trois productions seront intrinsèquement liées dans le cadre du développement du multivers et la première étape sera “ WandaVision ” pour continuer plus tard avec “ Spider-Man 3 ” et enfin conclure dans “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, de sorte qu’il ne reste plus que attendez la première de ‘WandaVision’ ensuite 15 janvier 2021 et Pour contracter Disney +, cliquez ici.