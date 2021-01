Mexique.- Dans les prochaines heures, la huitième tempête hivernaleCelui de la saison se déplacera au-dessus de Chihuahua et de Sonora, s’installant en fin de journée dans le sud des États-Unis d’Amérique, tandis que le Cold Front Number 32 traversera rapidement le nord et le nord-est du Mexique.

Ces conditions provoqueront des averses avec des averses (de 5,1 à 25 millimètres [mm]) en Basse-Californie, Chihuahua et Sonora, en plus de maintenir l’environnement de très froid à glacial et de grésil ou de neige dans les zones montagneuses de ces États.

En raison des basses températures, le Service météorologique national de la Commission nationale de l’eau recommande à la population de tenir compte des indications du système national de protection civile, d’éviter une exposition prolongée à des environnements froids, des changements soudains de température, de porter des vêtements chauds et de porter une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades.

De même, des vents très forts prévaudront avec des rafales de 80 à 100 kilomètres par heure (km / h) et des poubelles dans les villes de Chihuahua et Durango; de 60 à 80 km / h dans le golfe de Californie et des dépotoirs en Basse Californie, Coahuila, Nuevo León et Sonora, et jusqu’à 60 km / h dans les états de Mesa del Norte.

En revanche, l’avant numéro 31 s’étendra avec des caractéristiques de stationnaire et en voie de dissipation sur le nord-est du territoire national.

Prévisions pour mercredi

Pour demain, Cold Front Numéro 32 se déplacera sur la pente du golfe du Mexique, et en interaction avec un chenal dépressionnaire qui s’étendra dans le sud dudit golfe, il générera des pluies fortes à spécifiques intenses sur les entités de l’est et au sud-est de la République mexicaine.

Des pluies ponctuelles intenses (de 75 à 150 mm) sont prévues dans le nord et l’est de Puebla et le centre de Veracruz; très forte (de 50 à 75 mm) au nord du Chiapas, Oaxaca et à Tabasco, ainsi que des points forts (de 25 à 50 mm) à l’est de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí et Tamaulipas. Les entités mentionnées auront des conditions de chocs électriques et d’éventuelles chutes de grêle.

