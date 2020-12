Mexique – La Chambre des députés approuvé, en général, l’avis qui réforme la loi sur les routes générales de communication, pour sanctionner ceux à but lucratif qui interrompent le transit des moyens de transport et l’exploitation des services de péage.

Avec 344 voix pour, 85 contre et 24 abstentions, les réformes de l’article 533 et l’ajout d’un article 533 Bis à la loi sur les routes générales de communication ont été globalement avalisés, ce qui garantit la sécurité des usagers communication générale et rémunération pour sauvegarder les ressources du trésor public.

Il ne criminalise ni ne restreint le droit à une manifestation gratuite

Après avoir étayé l’avis et à partir d’une plateforme numérique, le président de la Commission des communications et des transports, le député Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), a précisé que l’intention est de fournir une plus grande sécurité juridique et de garantir l’état de droit dans les canaux généraux de communication.

La peine pour ceux qui prennent des kiosques varie de 6 mois à 7 ans de prison et une amende de 65160 à 86880 pesos pour ceux qui empêcher la collecte ou les conditions de transit des véhicules qui circulent sur les voies de communication générales

Il a mentionné que ceux qui interrompent la prestation du service sont sanctionnés, ainsi que ceux qui restreignent totalement ou partiellement le transit des moyens de transport, dans certains d’entre eux, dans un but lucratif.

On connaît, a-t-il dit, le phénomène qui se produit dans le pays à propos du blocage des cabines de péage, qui affecte “ce que sont les nécessités de baseou arriver en temps voulu; dans les cas extrêmes, il paralyse l’activité économique, augmente les prix de certains produits et met en danger l’intégrité et la sécurité de leurs utilisateurs ».

Le député Pérez Díaz a précisé qu’en fait, les personnes qui sont des pseudo-manifestants ont été bloquées dans les canaux de communication généraux. La proposition n’a pas pour but de criminaliser ou de restreindre le droit de manifester librement.

Les blocus, a-t-il ajouté, selon les données du ministère des Communications et des Transports et de l’Association mexicaine des concessionnaires d’infrastructures routières, en 2019 et jusqu’à présent cette année, ont causé des pertes sectorielles de près de sept milliards de pesos; Cela représente un coup dur pour les finances de l’État mexicain.

Cette année, les blocus des chemins de fer ont augmenté de 119% par rapport à 2019, et leur durée moyenne est de 12 jours. En paralysant les points stratégiques, la circulation des marchandises et l’activité économique sont entravées.

L’objectif est de contribuer à fournir les outils nécessaires aux citoyens pour avoir une plus grande sécurité et éviter le désordre, afin de garantir la sécurité et l’intégrité des utilisateurs des canaux de communication généraux et de lutter contre ce phénomène qui porte préjudice au public. État et société.

Avec la mise en place des sanctions proposées, << ceux d'entre nous qui statuent comprennent qu'elles sont proportionnelles à la gravité de la sanction, puisqu'elles tentent de compenser les dommages au patrimoine de la Fédération, causés par ceux qui mènent les actions de blocage et qui empêchent le recouvrement des droits des péages et pour l'utilisation des routes fédérales ».

Il est prévu que quiconque interrompt la fourniture de services ou l’exploitation des routes, des voies ferrées et des aéroports se voit infliger une sanction; Des facteurs aggravants sont établis pour punir avec plus de force lorsqu’ils sont à but lucratif. La sécurité et l’intégrité des usagers des routes à péage sont en péril constant, puisqu’en ne couvrant pas le péage, ils n’ont pas de politique de couverture et ne sont pas protégés contre les accidents de la route.

Le député Víctor Manuel a souligné que le blocage des services de péage est une affaire immense, «c’est un nouveau huachicoleo; En moyenne, les groupes criminels gagnent 500 000 pesos en cinq heures. Dans les stands avec un afflux plus important comme celui de Tlalpan, à Mexico, cela peut dépasser le million de pesos ».

Il a réaffirmé que la manifestation gratuite n’est pas criminalisée et a annoncé qu’une réserve serait présentée pour renforcer le respect des garanties constitutionnelles, établie dans la Magna Carta, où les sanctions sont maintenues telles qu’elles sont actuellement en vertu de la loi en vigueur.

Le but de ces réformes, a-t-il souligné, est de punir ceux qui, à des fins lucratives, interrompent le transit des moyens de transport et veillent ainsi à la sécurité et à l’intégrité des usagers et du grand public, au transport des marchandises et à l’économie nationale.

Motion suspensive rejetée

La Plénière a rejeté une motion suspensive du député Gerardo Fernández Noroña (PT) visant à renvoyer l’avis à la Commission, afin qu’elle puisse être mieux préparée, considérant qu’elle est insuffisante. En outre, il a déclaré qu’il avait accepté de ne pas suivre le désordre qui existe dans la prise de stand par des groupes criminels qui font des affaires.

