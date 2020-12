Marvel Studios est actuellement dans la phase de production de plusieurs séries qui constitueront une partie importante de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel, parmi lesquelles ‘SP. Merveille ‘, qui a été annoncé lors du J-23 de 2019 et qui sera réalisé par la jeune actrice Iman Vellani, mais récemment plus d’un controverse dans le casting de “ Ms Marvel ” et c’est devenu une tendance dans les réseaux sociaux.

La série ‘Mr. Marvel ‘présentera pour la première fois le personnage de Kamala Khan, une jeune musulmane qui devient héroïne et doit son nom à la grande admiration pour Capitaine Marvel, il n’est donc pas exclu que Brie larson Revenez à votre rôle de Carol Danvers pour cette série.

Malgré le fait que le personnage de Kamala Khan soit l’un des plus aimés de ces dernières années dans la bande dessinée, il semble que la série traverse plus d’une controverse dans le casting de “ Ms Marvel ”, depuis le hashtag de #FixMsMarvel le mécontentement de certains fans a été fait connaître, car il a été dit que Andrew Brodeur pourrait faire partie du casting, mais cet acteur a apparemment plusieurs accusations de discrimination sexuelle, en outre, il a été dit que Matt Lintz rejoindra la série, qui a été choisie comme un partisan de Trump.

#FixMsMarvel: Le casting de l’émission de super-héros pakistanais musulmans est critiqué par r / Asianamerican

Mais ce n’est pas tout, puisque les acteurs qui apparaîtront dans la série ne sont pas musulmans comme dans la bande dessinée, tel est le cas de Yasmeen Fletcher et Zenobia Shroff et malgré ces accusations, Marvel n’a publié aucune position, en plus de cela officiellement Andrew Brodeur et Matt Lintz n’ont pas été présentés comme faisant partie du casting.