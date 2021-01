Avec huit saisons à l’antenne et divers calendriers, il y avait certaines histoires que «Arrow» n’a pas résolues au fil des ans, en grande partie parce que la série était à l’origine censée être si différente.

Oliver Queen était censé partager la vedette avec Laurel Lance et Tommy Merlin, Mais les plans ont changé lorsque les showrunners Andrew Kreisnberg, Greg Berlanti et Marc Guggenheim ont remarqué la réaction du public à une affiche de Stephen Amell torse nu.

En raison de la mauvaise expérience des showrunners sur leur série précédente, ils ont cherché à rendre les histoires plus fluides que la plupart des téléspectateurs ne le pensent, en particulier en termes d’intrigues qui se déroulaient de saison en saison.

Mais, ‘Arrow’ faisait face à un autre problème, il utilisait des personnages et des propriétés appartenant à Warner Bros. Par conséquent, afin de ne pas surexposer les personnages, l’étude a interdit à la série d’abandonner leurs plans.

Parmi les histoires que ‘Arrow’ n’a pas résolues, l’exemple le plus évident est sa version de Suicide Squad, qui a été introduit dans la deuxième saison de la série, avec Amanda Waller à l’avant-garde pour effectuer des missions dangereuses sans aucun lien officiel avec ARGUS.

Dans les saisons 3 et 4, Deadshot et le chef d’équipe ont été éliminés, et de la même manière l’arc de Harley Quinn Inexploré, quelque chose de similaire s’est produit avec Slade Wilson, qui a été présenté par accident, mais après ses grands débuts en tant que méchant, il a été mis de côté avec des capacités limitées.

Un autre personnage qui a abandonné son histoire était Ted Kord, alias Scarabée bleu, avec des références à son entreprise, mais a dû être remplacé par Ray Palmer, car il a également mélangé des parties du héros Booster Gold.

Deux personnages qui sont apparus mais n’ont pas eu une grande participation et leurs histoires ont été coupées sont ceux joués par Jessica De Guow et JR Ramirez, Helena Bartinelli et Ted Grant, mieux connu sous le nom de Chasseresse et chat sauvage.

La dernière des histoires que ‘Arrow’ n’a pas résolues est celle de Sans pour autant, joué par Bex Taylor-Klaus, qui a entraîné Sara Lance, mais après sa mort, le personnage a été oublié même après la résurrection de Sara, Sin a été oublié.