Disney + prépare le retour du détective et de son fidèle chien pour enquêter sur plus de mystères maintenant dans une nouvelle série et après quelques mois d’attente, il a finalement été annoncé cette semaine au directeur du redémarrage de ‘Turner & Hooch’, qui sera en charge du premier chapitre de la saison.

Il s’agit de Joseph McGinty Nichol plus connu sous le nom de McG qui a réalisé plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles, par exemple les deux premières parties de ‘Charlie’s Angels’, ‘La baby-sitter’, ‘Terminator Salvation’, ‘The Duff’, ‘This Means War’, ‘Holidate’, entre autres. En outre, le cinéaste sera le producteur exécutif.

L’une des raisons, selon la source, pour laquelle il a été choisi pour diriger le chapitre pilote est qu’il combine action avec des histoires amusantes, le tout avec une touche d’humour, On s’attend donc à ce que le début de ce spectacle commence avec beaucoup de plaisir pour un public de tous âges.

Pour ceux qui n’ont pas vu la version originale de 1989, le synopsis dit: “Scott Turner a encore 3 jours dans le service de police local avant de déménager dans une plus grande ville pour rechercher des cas” réels “, pas seulement des délits mineurs. Puis Amos Reed est exécuté et Scott Turner prend en charge l’affaire. La chose la plus proche d’un témoin dans l’affaire est le chien d’Amos Reed, Hooch, dont Scott Turner doit s’occuper s’il veut éviter d’être “endormi”. . “

Le directeur du reboot de ‘Turner & Hooch’ sera accompagné de l’acteur de ‘Drake & Josh’, Josh picore qui jouera Turner, rôle joué par Tom Hanks, lauréat d’un Oscar dans le film de 1989. La première saison comprendra 12 épisodes, dont la plupart n’ont toujours pas de réalisateurs désignés.

'Turner & Hooch' n'a pas encore de date de sortie, mais elle devrait être en 2021, elle arrivera également exclusivement sur le service de streaming de la maison de Mickey Mouse