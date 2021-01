Michael Desiato n’est pas Walter White mais il semble l’être. Comme lui, il devra se dérouler et vivre une vie en marge, non pas cuisiner de la méthamphétamine, mais nettoyer les traces du crime que, par imprudence et par fatalité, son fils adolescent a commis. Tout comme White, Desiato connaît parfaitement la technique de fabrication de ce qui lui permettra de survivre dans son détour. Partout où White avait des formules chimiques – comme le professeur diligent du lycée qu’il était – Desiato a des alibis, comme le juge compétent et respecté qu’il est. Alors oui, tous ceux qui sont fascinés par Breaking Bad aimeront Your Honor (Movistar +) parce que Bryan Cranston n’aurait pas pu mieux choisir son retour. Celui qui est revenu n’est qu’un autre Walter White, et avec lui, son chemin terrifiant et fascinant vers la perdition.

Tout dans la vie du juge Desiato fonctionne à la perfection d’une montre suisse: il anticipe les témoignages des affaires du jour et recueille des preuves pour pouvoir les réfuter au moindre soupçon de mensonge. Jusqu’à ce qu’Adam (un chasseur désespérément misérable Doohan) s’écrase de front contre la toute nouvelle moto de Rocco Baxter (un Benjamin Wadsworth éphémère), le fils d’un gangster local. Au milieu d’une crise d’asthme suffocante – les 40 premières minutes de la série sont, à bien des égards, des crises cardiaques – causées par la peur en conduisant dans le 9e arrondissement de la Nouvelle-Orléans où sa mère a été abattue il y a tout juste un an, Adam perd à la vue de l’asphalte pendant une seconde et tue accidentellement Rocco, fuyant le sinistre en plein choc post-traumatique.

A partir de ce moment, père et fils pénètrent dans deux abîmes de nature très différente, parfaitement bien tracés par un script qui tombe pourtant dans le piège de la convention et du coup de pinceau archétypal de la famille mafieuse – pas de mafia après Tony Soprano semble assez bon, mais dans ce cas, l’effort pour lui donner une véritable entité est minime. Le père essaie de s’accrocher à chaque ongle brûlant qu’il rencontre, et c’est toutes les histoires qu’il entend raconter, car le meilleur mensonge est celui qui est composé de petites vérités, et personne de mieux qu’un juge, habitué à démanteler les alibis pour bouger dans cet autre univers sombre et lugubre du criminel improvisé.

Le fils, comme dans une énième réinterprétation de la culpabilité insupportable de Raskolnikov, le protagoniste de Crime et châtiment, de Fyodor Dostoïevski, meurt d’envie de se confesser et d’être jugé pour se libérer du poids des morts – ce qui donne lieu à un puissant et cathartique scène dans la salle d’autopsie au crépuscule pendant que Love Will Tear Us Apart de Joy Division joue, ce qui augmente la profondeur existentielle d’une série plus axée sur la procédure que sur la sensation. Incapable de supporter la solitude dans sa descente aux enfers, Adam jouera avec l’idée de s’exposer et utilisera l’art – la photographie – pour ressentir le soulagement d’une confession peut-être plus ou moins voilée en dehors des efforts de son père assidu, indifférent en tout temps à leur souffrance.

Et il semblerait que ce noir et blanc de la relation père-fils, la tentative de cet autre Walter White déterminé à marcher du côté sauvage pour sauver quelqu’un qui peut-être ne veut pas être sauvé, mais qu’il a proposé, Sans demander, sauver – parce que c’est la seule chose qui lui reste et parce qu’il sait que, quoi qu’il arrive, si les Baxter le découvrent, il sera perdu – est peut-être, avec la façon dont les histoires qui nous entourent, les histoires que d’autres tissent pour nous, nous permettent d’avancer quand il n’y a pas de prise possible sur l’inattendu dans une vie méconnaissable, le meilleur du premier ouvrage que le britannique Peter Moffatt (The Village) écrit pour les États-Unis.

Basé sur une mini-série israélienne, la première auto-refermable Votre Honneur – qui, selon Moffatt, a “la meilleure fin qu’il puisse imaginer” -, elle patine néanmoins dans tout ce qui n’a rien à voir avec Cranston et les nuances brillantes de sa performance, dans lequel se reflète le fantôme de White, ce qui est nécessaire, pour que l’amant de Breaking Bad profite des retrouvailles, en même temps que le personnage est propulsé dans une direction différente – celle du devoir père-enfant et de l’isolement masculin toujours dominant. Irrégulier dans sa dénonciation du racisme institutionnel – et peu de critiques sur les relations d’intérêts entre gangs et policiers – et de la corruption – presque un jouet d’histoire -, le poids retombe sur le suspens frénétique qui n’est pas tout à fait bien dosé et les interprétations.

Bien que ces derniers dépendent aussi fortement de l’intrigue – en particulier, ceux presque parodiques de tous les membres du clan Baxter, et même du gang rival, Désiré, et des policiers qui jouent avec eux -, il y en a, comme le du détective Nancy Costello – une Amy Landecker toujours admirable (Transparent) – qui magnifient, malgré son éphémère, chaque scène qu’ils touchent, également en raison du nombre indescriptible de nuances de leur performance, qui dépasse de loin l’intention de la série, l’emmenant là où elle pourrait être si elle n’avait pas pris la décision de parcourir un chemin excessivement parcouru, celui de l’éternel combat des bonnes personnes face à une erreur fatale contre des méchants désespérés.