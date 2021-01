Il y a des fins sur le petit écran qui ont déçu les téléspectateurs, comme “ Game of Thrones ”, “ Lost ” et “ Dexter ”, heureusement il a l’occasion de se justifier avec de nouveaux épisodes qui serviront de sorte de redémarrage qui donnera une meilleure clôture à l’émission. Cela rend apparemment son protagoniste heureux, car Michael C Hall a parlé du redémarrage de «Dexter».

L’acteur de 49 ans a eu une conversation avec le portail The Daily Beast où ils ont discuté du sujet du nouveau projet de la saga et de la façon dont cela pourrait réparer la fin qui ne l’a pas convaincu et que pendant des années il lui a traversé l’esprit de changer tout cela :

“C’est une conversation qui est en cours et différentes possibilités sont apparues au fil des ans. Je pense que dans ce cas, il vaut la peine de raconter l’histoire qui est racontée d’une manière que d’autres propositions n’ont pas fait, et je pense assez de temps s’est écoulé pour que cela devienne intriguant d’une manière qu’il ne l’était pas auparavant. “

De plus, lorsque Michael C Hall a parlé du redémarrage de ‘Dexter’, il a avoué que jamais auparavant il n’avait dû revenir des années plus tard pour jouer l’un de ses personnages, alors apparemment il a l’excitation de revenir maintenant pour tout faire correctement:

“Et avouons-le: les gens ont trouvé que la série laissait les choses assez insatisfaisantes, et il y a toujours eu l’espoir qu’une histoire digne d’être racontée émerge. Je m’inclus dans le groupe de personnes qui ont demandé: ‘Quoi? Qu’est-il arrivé à ce type? Je suis donc ravi de prendre du recul. Je n’ai jamais eu l’expérience de jouer un personnage tant d’années plus tard. “

Le début des enregistrements des prochains chapitres pourrait avoir lieu ce mois-ci, selon des sources proches de la production, mais il n’y a toujours pas de confirmation et sa date de sortie n’a pas non plus été annoncée, donc pour le moment vous pouvez voir le reste de l’émission en streaming .