La Terre du Milieu est de retour, mais maintenant pour le petit écran, Amazon est déjà en train de développer une série préquelle qui se situera mille ans avant les aventures de Frodo Baggins et de son oncle Bilbo Baggins, alors pour en savoir plus à ce sujet histoire, enfin Le synopsis de la série «Le Seigneur des anneaux» a été publié cette semaine.

Le portail TheOneRing.net a publié ce synopsis où il explique que se concentrera sur la scène du deuxième âge de la Terre du Milieu, où des lieux inexplorés par les premiers livres / films seront présentés et où il y aura des personnages à la fois nouveaux et déjà familiers dans la saga, il est en outre expliqué qu’il y aura une menace sombre qui est la plus dangereuse dans l’imagination de JRR Tolkien, auteur de la franchise.

“La série à venir d’Amazon Studios présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Âge de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule quelques milliers d’années avant les événements de” The Hobbit “et “ Le Seigneur des Anneaux ” de JRR Tolkien, et il emmènera les téléspectateurs dans une ère où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, espoir accroché par le plus fin des fils et le plus grand méchant à sortir de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier dans les ténèbres », lit-on dans le synopsis de la série« Le Seigneur des anneaux ».

Il poursuit: “Commençant à une époque de paix relative, la série suit une série de personnages, à la fois familiers et nouveaux, confrontés au retour tant redouté du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, Dans les forêts majestueuses de la capitale elfique de Lindon, dans l’impressionnant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages vont forger un héritage qui durera longtemps après. “

Comme mentionné précédemment, la série “ Le Seigneur des Anneaux ” aurait plusieurs personnages classiques tels que Sauron, Elrond et Galadriel, selon les rapports de TheOneRing.net, ceci parce qu’ils sont immortels ou vivent plusieurs années de plus que les autres protagonistes. mortels, en plus ils serviraient de pont pour la première franchise avec l’adaptation télévisée, comblant la nostalgie de certains fans.

D’autre part, le projet qui n’a pas encore de date de sortie a été développé en Nouvelle-Zélande lors de la pandémie de coronavirus, Étant donné que dans ce pays, la production a reçu une autorisation spéciale afin qu’ils puissent travailler selon des règles de santé strictes, cela est également arrivé aux suites de «Avatar» qui ont lieu dans le même pays.