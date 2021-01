Après plus d’un an, cela a finalement commencé avec la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel cette fois pas avec un film, mais avec la série “ WandaVision ” pour la plate-forme Disney +, qui nous a présenté ce jour les deux premiers chapitres de neuf qui sont programmés et malgré le fait qu’ils étaient quelque peu éloignés du MCU, il y a beaucoup de détails qui doivent être pris en compte, donc, voici les références les plus importantes de «WandaVision».

Les deux premiers chapitres de la série “ WandaVision ” nous montrent une comédie de situation très proche des séries classiques telles que ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘Bewitched’ et ‘I Love Lucy’, mais aussi avec quelques détails quelque peu dérangeants qui semblent montrer qu’il s’agit d’un montage, qui pourrait bien commencer à se joindre à “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, qui est connu pour être dans le genre de l’horreur, mais d’autres détails nous ils se connectent directement au MCU et peuvent nous donner des indices de contexte.

CETTE NOTE CONTIENT DES SPOILERS, SI VOUS N’AVEZ PAS VU LES PREMIERS CHAPITRES DE ‘WANDAVISION’, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS CONTINUER À LIRE

DATE CALENDRIER

Dans le premier chapitre, nous voyons qu’ils ont une date marquée, ce qui semble être important mais ils ne s’en souviennent pas, qui est le 23 août, c’est-à-dire le 23/08, qui fait référence à la bande dessinée Avengers # 238, où Vision est réactivée après avoir été endommagé après avoir traversé un champ d’énergie magique, quelque chose de similaire à ce qui se passe dans la série.

Cravate VISION

Dans le premier chapitre, nous voyons que Vision porte une cravate avec un design en étoile, qui est très similaire à celle utilisée par le personnage de la bande dessinée “ Vision ” de Tom King, où cet androïde cherche à s’intégrer dans une vie normale, tout comme dans la serie.

SURVEILLANCE D’ÉPÉE

Enfin, vous avez le premier regard sur SWORD, qui est “Sensitive Weapons Observation Response Division”, c’est-à-dire surveiller les super-héros, quelque chose qui se passe et apparemment ils ont une grande surveillance de ce qui se passe dans ce qui semble être un monde fantastique, qui pourrait être l’une des nombreuses références «WandaVision» que nous verrons.

AGNES

Dès le premier chapitre, nous découvrons que le rôle de Kathryn Hahn est celui de la voisine Agnès, qui semble être l’antagoniste de l’histoire, car elle sera en fait Agatha Harkness une puissante sorcière qui est celle qui guide Wanda dans le monde de la sorcellerie et qu’apparemment, son rôle dans la série et dans l’ensemble du MCU sera important.

HÉLICOPTÈRE JOUET

Ce petit détail semble hors contexte, car il semble être un jouet «futuriste» qui a le même logo SWORD, ce qui pourrait signifier la tentative de communiquer de l’extérieur avec ce monde fantastique créé par Wanda.

MESSAGE SUR LA RADIO

Un autre détail qui semble hors de contexte est le message à la radio, où l’agent Jimmy Woo est celui qui communique et mentionne “Qui te fait ça, Wanda?”, Qui est encore une tentative de communiquer avec ce monde, le qui est étroitement surveillé par SWORD.

MONTRE STRUCKER

En tant que type de publicité, vous pouvez voir une montre de marque Strucker, faisant référence au baron Wolfgang Von Strucker, qui a donné ses pouvoirs à Wanda et Pietro dans “ Avengers: l’ère d’Ultron ”, mais l’heure est également importante, comme vous pouvez voir que c’est à 2h42, en référence à la bande dessinée Avengers # 242, dans le même arc de Avengers # 238, où après avoir été réactivée Vision, Wanda retourne aux Avengers et fait son apparition Monica Rambeau.

APICULTEUR

À la fin du deuxième chapitre, nous voyons un apiculteur étrange avec le logo SWORD, mais ce n’est peut-être pas un apiculteur, mais quelqu’un avec un costume que Wanda associe en tant qu’apiculteur, curieusement dans les bandes dessinées le groupe appelé AIM, qui est un groupe de scientifiques qui Il essaie de dominer le monde, il porte des costumes similaires, il est donc probable que non seulement SWORD soit impliqué, mais aussi ce groupe de scientifiques cherche à en profiter.

Ce sont peut-être les références les plus importantes à “ WandaVision ” dans les deux premiers chapitres et il semble que le troisième chapitre en aura beaucoup plus, en plus de commencer à démêler ce monde fantastique et à en expliquer davantage sur l’existence de SWORD et son importance dans le MCU. et pour continuer à regarder «WandaVision», vous pouvez louer Disney +, cliquez ici.