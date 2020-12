L’un des projets de Marvel Studios qui est passé presque inaperçu des fans d’adaptations cinématographiques était la série ‘Agents du SHIELD’, qui était prévu pour avoir des connexions avec le MCU, ce qui ne s’est pas produit, mais cela a gagné un grand nombre de fans et malgré le fait que la plupart des personnages n’avaient rien à voir avec les héros des films, certains espèrent être capturés compte des projets futurs, dont Ming-Na Wen souhaite participer à ‘Oeil de faucon’.

L’actrice Ming-Na Wen était l’une des actrices les plus importantes de la série ‘Agents of SHIELD’, puisqu’elle jouait le rôle de la Agent Melinda May tout au long de la série, ce qui en fait l’un des rôles les plus importants, mais il n’a pas réussi à rejoindre l’univers cinématographique Marvel malgré sa pertinence.

Grâce aux réseaux sociaux, il a été annoncé que Ming-Na Wen veut participer à ‘Hawkeye’, puisqu’un utilisateur a partagé qu’un caméo de Melinda May à côté de Hawkeye dans sa série solo serait bon, ce à quoi l’actrice a répondu: “Je aime votre façon de penser!”.

J'aime ta façon de penser!

La série ‘Hawkeye’ est actuellement en production à New York et grâce à des fuites de vidéos et de photos, il a été confirmé que Hailee Steinfeld jouera Kate Bishop, en plus de voir Chanceux le chien de pizza et il ne sera pas le seul personnage à rejoindre la série, en tant que participation de S’épanouit Pugh dans le rôle de Yelena Belova, bien que jusqu’à présent on ne sait pas s’il apparaîtra déjà en prenant le manteau de Veuve noire Ou, avoir un rôle différent dans la série.