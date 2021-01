Après une longue attente, enfin les premiers chapitres de la série «WandaVision» Ils sont arrivés sur la plate-forme Disney + et nous ont montré une comédie de situation qui pourrait ne pas être ce qu’il semble, car apparemment quelque chose d’étrange se passe dans ce monde presque parfait, mais apparemment, ces deux premiers chapitres auraient pu nous montrer le vrai méchant non seulement de la série, mais de la phase quatre du MCU, comme certains détails semblent le montrer Mephisto dans «WandaVision».

Cette journée a marqué le début de la phase quatre du MCU, qui a commencé avec la série Disney + et non avec les films comme prévu initialement, car la pandémie de coronavirus a provoqué des retards dans les premières de films, obligeant tout le monde à voyager Calendrier de Marvel Studios, donnant lieu au lancement de la série en premier.

CETTE NOTE CONTIENT DES SPOILERS, SI VOUS N’AVEZ PAS VU LES PREMIERS CHAPITRES DE ‘WANDAVISION’, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS CONTINUER À LIRE

Dans ces deux premiers chapitres, il semble que tout n’est pas ce qu’il semble et certaines références nous relient Mephisto dans ‘WandaVision’, spécifiquement avec le caractère de Dottie, interprétée par Emma Caulfield Ford, qui est à la tête du comité de planification du quartier et lors d’un dialogue avec Agnès, nous avons entendu les phrases: “Le diable est dans les détails”. “Ce n’est pas tout ce qu’il fait”De plus, lors du salon des talents locaux, Dottie est étrangement très attentif au rôle de Wanda et Vision.

Il faut se rappeler que dans les bandes dessinées, Wanda avait besoin du soutien de Méphisto pour avoir ses enfants mais absorbait des fragments de l’âme de Méphisto, mais pour essayer de supprimer ces fragments, ses enfants ont perdu la vie, ce qui pourrait bien amener Wanda à devenir finalement une méchante et à tenir son rôle de la ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, où enfin ce démon pourrait avoir un rôle très important.

