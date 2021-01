Le coronavirus a affecté le paysage audiovisuel comme jamais auparavant, et l’univers Marvel de Disney n’en a pas moins été. Habitués à plusieurs sorties par an, nous nous sommes soudain retrouvés orphelins de contenu (si l’on ne compte pas Agents of SHIELD) depuis la première de ‘Spiderman: loin de chez soi’ à l’été 2019. Mais cette sécheresse prend fin ce vendredi, et il le fait à la télévision, avec la première de ‘Wandavision‘(Scarlet Witch and Vision en Espagne).

Compte tenu de la situation de l’un des personnages principaux à la fin de “ Avengers: guerre à l’infini ” et à quel point tous les progrès de la série ont été extrêmement cryptiques à ce jour, nous nous demandons ce que nous savons jusqu’à présent sur “ Wandavision ” et à quoi pouvons-nous nous attendre. de la série? Désormais, potentiel spoilers de tous les Univers cinématographique Marvel.

La dernière fois que nous avons vu Wanda la sorcière écarlate (Elizabeth Olsen), dans le MCU, les Avengers venaient de vaincre Thanos et d’annuler le claquement fatidique (‘Avengers: Fin de partie’). De son côté, le dernier que l’on connaisse de Vision (Paul Bettany) est que … est mort. Thanos a extrait la pierre mentale du front de Vision dans “Avengers: guerre à l’infini”, tuant l’androïde dans le processus.

La surprise quand on a vu dans les avant-premières que «Wandavision» se déroule comme une sitcom dans une banlieue pendant ce qui semble être les années 1950 était capitale. En effet, la série rend hommage à des comédies de différentes époques telles que The Dick Van Dyke Show, Leave It to Beaver, Bewitched, The Brady Bunch, Roseanne et Full House. On ne sait pas grand chose au-delà de cette prémisse, sauf que “tout n’est pas ce qu’il semble” et que, épisode par épisode et selon les téléspectateurs on trouve des hommages à des époques différentes, Wanda et Vision se rendront compte que quelque chose ne va pas bien…

On connaît également une bonne partie du casting: Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles dans des films comme Wanda Maximoff (La sorcière écarlate) et Vision. Teyonah Parris joue Monica Rambeau, que nous avons rencontrée sur “Captain Marvel” étant enfant. Kat Dennings (l’ami de Natalie Portman dans “Thor” et “Thor: The Dark World”) et Parc Randall (L’agent de probation de Scott Lang dans “Ant-Man and the Wasp”) reprend leurs rôles sur Wandavision. Kathryn hahn Il fait également partie du casting jouant un personnage inconnu (bien sûr, les fans ont déjà leurs théories à ce sujet, mais nous devrons attendre encore quelques semaines pour confirmer ou nier que c’est bien le cas. Agatha harkness, une sorcière de Salem qui devient le tuteur magique de Wanda dans l’utilisation de la sorcellerie).

Parlons de plus de choses que nous savons: les chiffres. La première (et actuellement la seule) saison de Wandavision comprendra neuf épisodes, les deux premiers disponibles sur Disney + à partir du vendredi 15 janvier prochain. Ensuite, la première d’un épisode par semaine est estimée, tous les vendredis, mettant fin à la série le vendredi 12 mars. Comme ils ne sont pas soumis à la rigueur de la télévision traditionnelle, la durée des épisodes variera mais, comme ce fut le cas avec “The Mandalorian”, nous évoluerons dans une fourchette de 30 à 50 minutes.

Mais … commençons à théoriser. Qu’allons-nous trouver dans «Wandavision»? A partir de là, spoilers potentiels pour Avengers: Disunited (Bendis. Finch), Dynasty of M (Bendis, Coipel) et The Vision (King, Walta). Notre théorie personnelle (et Internet):

Wanda ne va pas bien. Elle vient de perdre son mari mais meurt d’envie de vivre une vie simple et tranquille avec lui, dans un bon quartier. Wanda possède également des pouvoirs de manipulation de la réalité. Et il l’a tellement manipulé qu’il a créé son propre monde dans lequel cela est possible. Il a même ramené Vision. Il n’est pas déraisonnable de penser que Wanda a créé son propre monde si l’on prend en compte deux choses: elle l’a déjà fait dans les bandes dessinées et le personnage apparaîtra dans “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, qui explorera l’idée de différents mondes. On sait aussi que ce film sera lié à ‘Spiderman 3’, pour lequel il y a de nombreux acteurs des adaptations mettant en vedette Tobey Maguire et Andrew Garfield. Différents univers, différents mondes et Wanda comme pièce maîtresse. Notre pari est que, tout au long de la série, Wanda se rendra compte qu’en effet quelque chose ne va pas bien, qu’à la fin elle assumera ce qu’elle a fait et, soit le corrigera, soit finira sa tête, la fin de «Wandavision» sera directement lié au multivers dans la suite de «Doctor Strange».

Parlons aussi des bébés. Un élément central de l’arc Avengers: Disunited + Dynasty of M est l’existence (ou la non-existence) des enfants jumeaux de Wanda et Vision, que nous verrons probablement dans la série. Dans les bandes dessinées, ces enfants sont des constructions magiques créées par les pouvoirs de Wanda et la dernière pièce qui fera complètement perdre la tête à Wanda lorsqu’elle se rendra compte que ces enfants ne sont pas réels, libérant ses pouvoirs de manipulation de la réalité … Au fait, ces bandes dessinées ont d’énormes conséquences pour les mutants. Wandavision fera-t-il un clin d’œil à la première apparition des mutants ou des X-Men dans le MCU?

En parlant de mutants et de Wanda, nous ne pouvons pas oublier Pietro Maximoff, le frère de Wanda joué par Aaron Taylor-Johnson dans “Avengers: Age of Ultron.” Si nous supposons que Vision est revenue grâce aux pouvoirs de Wanda… Est-ce trop exagéré de penser à un camée de Pietro? Nous croisons les doigts.

Magie, multivers, mutants, enfants inexistants, maris et frères revenant de la tombe, comédies des années 50 et épisode musical. Nous verrons certaines de ces choses sur Wandavision. D’autres, nous ne savons pas encore, mais nous avons hâte de le découvrir. Dans tous les cas, la première série du MCU sera quelque chose de complètement différent de ce qui a été vu à ce jour dans la franchise et la énième claque à l’argument déjà éculé selon lequel tous les produits Marvel sont les mêmes.

Les deux premiers épisodes de Wandavision seront diffusés ce vendredi sur Disney + et, une fois terminé, en mars, “Falcon and The Winter Soldier” sortira. “Loki” arrive en mai. La série Marvel est là pour rester.