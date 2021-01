Mexico.- A partir d’aujourd’hui les deux premiers épisodes de WandaVision, la première série originale de Studios Marvel, et l’esthétique a rendu les fans fous.

S’ils s’attendaient à voir une série normale de super-héros ils ont très tort, c’est un saut très original du cinéma à la télévision du couple formé par Wanda Maximov et Vision, joué par Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

C’est une fusion attrayante des situations de super-héros et de superpuissances avec l’esthétique des comédies classiques de ces décennies, des années 50 et des années 60.

Wanda et Vision, l’adorable couple de jeunes mariés, nous emmènent dans un voyage amusant et mystérieux pour suivre leur histoire à travers le temps et montrer comment ce couple de super-héros a changé au fil du temps.

WandaVision se déroule temporairement après les événements racontés dans le film Avengers: Fin de partie.

Et c’est que WandaVision réunit en principe deux codes audiovisuels très éloignés: le sous-genre des super-héros et la comédie de situation.

La série commence avec Wanda et Vision en tant que couple idyllique dans une sitcom des années 50: maison avec jardin, voisins, romance et en noir et blanc.

Chaque épisode racontera une heure.

En général, les fans de Marvel et Avengers ont été ravis des deux premiers épisodes de WandaVision.

Ayant vu les deux premiers épisodes de #WandaVision # BrujaEscarlatayVisión, je peux dire que, même si je les ai personnellement aimés … ce ne sera pas pour tout le monde. Non monsieur xD

PS: Enfin Elizabeth Olsen peut montrer un peu plus son talent d'actrice dans l'UCM 😌

Victor {Fredo} (@ SadMoody241) 15 janvier 2021

Les deux premiers épisodes de #Wandavision renouvellent avec succès la formule des films Marvel Studios. Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont formidables dans cette réalité amusante et très mystérieuse qui se déroule dans des sitcoms des années 60.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les coulisses.

