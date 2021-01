Après de nombreux retards, enfin, la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel est sur le point de commencer et se déroulera à travers une série.WandaVision ‘, qui sortira le 15 janvier sur la plateforme de Disney + Et malgré le fait que deux aperçus et quelques clips aient déjà été montrés, on sait peu de choses sur l’intrigue possible de cette série, mais nous ne verrons pas seulement ces deux personnages, nous verrons le développement d’autres et lors d’une récente interview, cela a été confirmé que nous verrons le passé de Monica Rambeau dans «WandaVision».

Le caractère de Monica Rambeau est apparu pour la première fois dans ‘Capitaine Marvel’ en tant que fille, mais pour la série “ WandaVision ”, il a été confirmé que nous la reverrons maintenant à l’âge adulte et que l’actrice jouerait Teyonah Parris et apparemment ce sera une pièce importante pour la série, puisque nous l’avons déjà vue dans les deux aperçus de cette série.

Lors d’une récente interview de ComicBook avec Teyonah Parris, il a été confirmé que Nous verrons le passé de Monica Rambeau dans ‘WandaVision’ et nous découvrirons ce qu’il a fait au fil des ans:

“Fondamentalement, sur ‘WandaVision’, nous découvrons qui elle est maintenant en tant que femme adulte. Tout au long de la série, nous découvrons ce qu’elle a fait, ce qui lui est arrivé dans cette lacune et nous verrons Monica rejoindre Carol Danvers / Captain Marvel, et Mme Marvel dans ‘Captain Marvel 2’! “

Apparemment, sa participation à “ WandaVision ” ne sera qu’une des nombreuses apparitions qu’elle devrait avoir dans le futur de Marvel et il est très probable que nous la verrons revenir maintenant en tant qu’héroïne. PhotonPouvoirs que Wanda pourrait avoir à voir avec, même s’il faudra attendre de voir la série pour en savoir plus sur son développement.