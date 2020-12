Mexico,- Le président du WBC World Boxing Council, Mauricio Sulaimán, a rendu visite au consulat du Mexique au Texas. Lors de l’événement, le chef du corps de boxe le plus important au monde, a présenté la reconnaissance Heroes of Humanity (Heroes of Humanity).

Mauricio Sulaiman est au Texas pour le combat pour le titre mondial des poids welters entre Errol Spence Jr. et Danny Garcia ce samedi à Arlington, au Texas. Le président du World Boxing Council s’est entretenu avec des migrants mexicains réunis dans ce consulat. Sulaimán Saldivar a reconnu toute sa valeur et sa contribution au développement de ses communautés des deux côtés de la frontière, en cette période de pandémie.

Photo gracieuseté de WBC

Le World Boxing Council a décerné la reconnaissance aux Heroes of Humanity. Le personnel médical qui a soigné plus de 70 000 résidents mexicains de Dallas, au Texas, a reçu la reconnaissance du World Boxing Council.

Le consul général du Mexique à Dallas, Francisco de la Torre Galindo, était chargé de recevoir cette reconnaissance, ainsi qu’une réplique miniature de la ceinture verte et or du World Boxing Council.

La ceinture d’édition spéciale Heroes for Humanity a également été présentée lors de cette réunion. Le vert et l’or commémoratifs pour les médecins et le personnel de santé qui ont été en première ligne de la bataille contre Covid-19, seront remis ce samedi au vainqueur du combat qui se déroulera entre Errol Spence Jr. et Danny García au Stade des Cowboys.

Photo avec l’aimable autorisation du World Boxing Council

