‘House of the Dragon’ va bientôt frapper le petit écran pour surprendre les fans de ‘Game of Thrones’ qui se sont retrouvés avec l’excitation de voir plus de cet univers, mais comme si cela ne suffisait pas, il a été révélé que HBO réalisera une série de “ Tales of Dunk and Egg ”, le deuxième spin-off de cette franchise.

Selon Variety, ce projet sera basé sur le livre éponyme de l’auteur George RR Martin, même qui a créé la saga littéraire «Song of Ice and Fire», qui a servi d’inspiration pour créer les huit saisons de la série de «Game of Thrones» (GOT).

“ Tales of Dunk and Egg ” est devenu très populaire auprès des fans de GOT, car il s’agit d’une compilation de trois romans, ‘The Hedge Knight’ (1998), suivi de ‘The Sworn Sword’ (2003) et ‘The Mystery Knight’ (2010), qui sont situés 90 ans avant les événements de «Song of Ice and Fire» et racontent les aventures de Ser Duncan le Grand et Aegon V Targaryen.

Bien que HBO développe la série de “ Tales of Dunk and Egg ”, il n’y a plus d’informations sur les acteurs qui y joueront ou le début des enregistrements et encore moins une date de sortie provisoire, pour cette raison, nous devrons attendre plus de mises à jour qui donneront le société de divertissement dans les mois à venir.

En plus de la production susmentionnée et de “ House of the Dragon ” qui sortira en 2022, HBO a également préparé d’autres spin-offs et même l’un d’entre eux a enregistré son épisode pilote, mais le projet a été étonnamment annulé, mais selon Casey Bloys, le responsable de la programmation de la chaîne, il est toujours prévu d’étendre la saga GOT, pour créer un univers partagé dans le style Marvel.