La deuxième saison sur les aventures de Geralt of Rivia aura plusieurs surprises non seulement pour les fans de l’émission télévisée, mais aussi pour la saga du jeu vidéo, car il a été informé cette semaine que l’acteur qui a prêté sa voix dans ‘The Witcher: Wild participera. Chasser ‘, Alastair Parker dans «The Witcher».

Parker a eu plusieurs emplois d’acteur, mais celui pour lequel il se souvient le plus est Couperet, un nain grincheux et grossier, qui s’avère être le chef de l’un des gangs de la ville de Novigrad dans «Wild Hunt». Désormais, l’acteur reviendra dans la franchise, selon le portail Redanian Intelligence, mais ce ne sera pas dans ce rôle, mais dans un autre qui n’a pas encore été confirmé.

Comme si cela ne suffisait pas, Alastair Parker dans ‘The Witcher’, ne sera pas le seul nouvel acteur du casting, les autres artistes qui se joignent sont Richard Cunningham (‘Rogue One’), Michele Moran (‘Flack’)probablement le joueur de badminton, Krsyten coombs et le modèle Niamh McCormack, Dans aucun de ces cas, son caractère n’est connu, il n’y a que pure spéculation à ce sujet.

Il n’y a toujours pas beaucoup d’informations sur la deuxième saison de ‘The Witcher’, le peu qui a été révélé est des photos des apparitions qu’auront les protagonistes, des images divulguées des décors, des noms des nouveaux personnages tels que Queen Meve et un premier synopsis:

“Convaincue que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden, Geralt of Rivia emmène la princesse Cirilla dans le lieu le plus sûr qu’elle connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, elfes, humains et démons de la continent s’efforce d’atteindre la suprématie en dehors de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de beaucoup plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. “