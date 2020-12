Mexico.- Après des mois de report de sa première en raison de la pandémie de coronavirus, enfin le film «Wonder Woman 1984» frappe les théâtres du monde entier, et en même temps peut être vu sur la plate-forme HBO Max.

La nouvelle aventure Wonder Woman nous ramène dans les années 80 vibrantes, où Diana Prince garde un profil bas, qu’elle doit abandonner pour affronter deux nouveaux ennemis: Seigneur Max et guépard.

Wonder Woman 1984 / Photos: avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

Bien qu’elle ait exploité tous ses pouvoirs, elle garde un profil bas, guérissant d’anciens artefacts et n’effectuant que des actes héroïques incognito. Mais maintenant, Diana devra passer sous le radar et rassembler toute sa sagesse, sa force et son courage pour sauver à nouveau l’humanité.

Photo: avec l’aimable autorisation de Warner Bros., via image.net

Gal Gadot revient pour jouer le rôle-titre dans Wonder Woman 1984, sous la sage direction de Patty Jenkins.

Dans une récente interview, Gadot a admis qu’aucun ennemi n’a été aussi fort pour Wonder Woman que la pandémie, ajoutant que le personnage est sans aucun doute déjà une icône féministe, mais elle ne connaît pas sa portée.

«Peut-être que dans 30 ans, je réaliserai l’ampleur que j’ai atteinte avec Wonder Woman.

Le casting du film comprend également Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta.

Jenkins a réalisé un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns & David Callaham, basé sur une histoire de Jenkins & Johns, basée sur des personnages de DC.

L’équipe qui accompagne le réalisateur dans les coulisses est composée de plusieurs membres qui ont également travaillé sur le premier film; parmi eux le directeur de la photographie, Matthew Jensen.

De quoi parle Wonder Woman 1984?

Nous sommes en 1984 et l’Amérique est au sommet de sa puissance et de sa fierté, faisant ressortir le meilleur et le pire en nous. Consommation, richesse, art, technologie, glamour… le tout à portée de main, avec une mentalité de «tout avoir» qui conduit inévitablement à vouloir encore plus. Un scénario complètement différent de la période de la Première Guerre mondiale qui a été présenté Wonder Woman.

C’est la décennie idéale pour défier à nouveau votre compassion et votre sens de la justice, de l’égalité et de l’abnégation de soi ainsi que votre amour inébranlable pour l’humanité. Bien qu’elle ait passé de nombreuses années à vivre et à travailler dans la société, pour Diana Prince, les notions de «moi» et de «plus» sont aussi étranges que l’était la civilisation lorsque nous l’avons rencontrée sur son île paradisiaque il y a 66 ans pour sauver le monde de destruction. Maintenant, il doit le sauver une fois de plus … de lui-même.

La musique originale est du compositeur oscarisé Hans Zimmer (Dunkerque, Le Roi Lion).

1984, la suite du premier opus du super-héros de DC Wonder Woman, sorti par Warner Bros. Pictures en 2017, et a battu des records en rapportant 822 millions de dollars au box-office mondial.

Va-t-il réussir cette fois?

