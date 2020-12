Parler de la mise en pause de l’alerte Covid-19 dans les différentes productions qui ont été reprises dans le monde en raison de l’alerte au coronavirus peut être une nouvelle courante, mais la blessure de Henry Cavill dans les enregistrements de “ The Witcher ” est une autre affaire.

Les enregistrements de la deuxième saison de «The Witcher» ont été assez difficiles pendant la pandémie de coronavirus; la saison a déjà subi deux retards en conséquence directe, et le tournage de la série vient de reprendre le mois dernier.

Les attentes pour cette prochaine saison sont assez élevées car la première saison de “ The Witcher ” a été un énorme succès pour Netflix et a même suscité un plus grand intérêt pour les livres et les jeux vidéo qui ont inspiré la série.

Les rapports sur la blessure d’Henry Cavill sur les images de “ The Witcher ” ont été confirmés par Deadline, mais la bonne nouvelle est qu’il semble que la blessure à la jambe de l’acteur soit mineure et que le tournage de la saison se poursuivra.

Apparemment, Cavill sera obligé de prendre une courte pause de l’enregistrement en conséquence, mais d’autres scènes seront exécutées sans l’acteur pendant qu’il récupère.

La production de la série devrait bientôt s’arrêter pour les vacances, de sorte que l’acteur devrait avoir un peu plus de temps pour récupérer avant de revenir à l’action en tant que Geralt of Rivia.

Pendant la pandémie, Henry Cavill a passé pas mal de temps avec certains de ses autres passe-temps, notamment peindre des miniatures Warhammer et construire des ordinateurs dans une image qui est devenue virale.

Pour le moment, ilLa date de la première de la deuxième saison de “ The Witcher ” n’a pas été publiéeBien que Netflix ait précédemment déclaré que son plan était que la série finisse le tournage en février, de sorte que la série puisse être diffusée à l’été 2021.