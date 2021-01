Mexico.- Netflix a publié la première image du film Oui aujourd’hui (Oui jour) avec Jennifer Garner et Edgar Ramírez, qui sera présenté en première sur la plateforme le 12 mars.

C’est une production originale de Netflix, une comédie familiale basée sur le livre pour enfants du même titre, écrit par Amy Krouse.

VOUS AVEZ VU: Le jour des trois rois, à l’origine de la tradition

De quoi parle Hoy si?

Allison et Carlos ont le sentiment constant qu’ils disent toujours NON à leurs collègues et à leurs enfants, alors ils décident de dire oui à tout pendant une journée entière où les enfants font les règles. Ils n’auraient jamais imaginé qu’ils finiraient par être plongés dans un tourbillon d’aventures à travers Los Angeles ou que la famille serait plus unie que jamais.

Le casting est complété par Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Fortune Feimster, Nat Faxon, Arturo Castro

Jennifer Garner elle-même est la productrice de cette comédie. L’ex-femme de Ben Affleck a rapporté l’année dernière qu’elle travaillait sur l’adaptation de cette histoire.

Diriez-vous oui à tout à vos enfants?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER: Jennifer Garner et Bradley Cooper pourraient avoir une liaison

npq

Suivez-nous sur Twitter

Oui aujourd’hui, oui jour, oui à tout,

Le post ‘Yes Day, Hoy si’, amorce, le nouveau film de Jennifer Garner est apparu en premier sur Siete24.