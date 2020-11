Atresmedia continue de réchauffer ses moteurs pour la première du très attendu retour de «Física o Química». Les deux nouveaux épisodes peuvent être vus en décembre prochain sur Atresplayer Premium, la plateforme de streaming du groupe de communication de San Sebastián de los Reyes vers lequel vous pouvez vous abonner pour seulement 2,99 euros par mois. Des retrouvailles entre certains des personnages les plus appréciés de Zurbarán et que le public attend avec impatience.

Dans la première des promotions publiées sur Twitter, nous avons pu voir comment Cabano (Maxi Iglesias) et Paula (Angy Fernández) se sont revues après tant d’années. «Connaissez-vous ce sentiment qui se produit lorsque vous étreignez une personne que vous n’avez pas vue depuis longtemps? Juste ce sentiment “, publié dans le compte officiel de «Physique ou Chimie» sur Twitter.

A ce premier teaser s’ajoutent de nouvelles images qu’Atresmedia a publiées ces dernières heures avec Fer (Javier Calvo) et Yoli (Andrea Duro) comme protagonistes. «Ne dis rien, donne juste RT si tu veux que décembre arrive. #FoQElReencuentro se rapproche de plus en plus », vous pouvez lire dans la publication qu’il est déjà viral avec plus de 289 600 reproductions sur le réseau social de l’oiseau.

Qui sera à la réunion «FoQ»?

Les deux nouvelles tranches spéciales comprendront des performances d’Angy Fernández, Maxi Iglesias, Andrea Duro, Sandra Blázquez, Adam Jezyerski, Leonor Martín, Javier Calvo, Adrián Rodríguez, Andres Cheung, Ana Milan, José Lamuño, Álex Barahona, Blanca Romero et Marc Clotet. Tout indique que la grande absente sera Úrsula Corberó, qui est plongée dans les enregistrements de la cinquième saison de «La casa de papel» pour Netflix.