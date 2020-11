Ce sont des personnages qui enseignent le style. Vous vous souvenez de ces vestes en tweed classiques que vous aviez l’habitude de voir marcher dans la rue quand vous étiez enfant? Ils sont revenus, mais ont fait marche arrière.

L’actrice Priyanka chopra a assisté à la première à Broadway de la pièce «Burn This» dans un costume deux pièces, une veste à manches courtes et une mini-jupe, en tweed jaune pastel.

Jennifer Lopez a pris le tweed pour le porter dans une robe sans manches, en jaune avec un mélange d’autres tons plus chauds.

Priyanka chopra inversez le costume classique et frappez la marque. Elle a opté pour un costume en tweed gris Ralph & Russo avec un décolleté asymétrique et des détails de boutons bijou idéaux.

Jennifer Lopez Montrez vos courbes dans une robe en tweed pour l’apparence de «Kimmel». Elle a complété son look sexy inspiré de la femme d’affaires avec une paire de lunettes de soleil, des talons Christian Louboutin et un sac Hermès.

En blanc et radieux on a vu l’actrice Priyanka à de nombreuses reprises, presque toutes avec des résultats exceptionnels grâce à la touche parisienne de Chanel.

Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez ont célébré leur premier anniversaire de fiançailles dans un club privé de Los Angeles. Quel meilleur choix de tenue qu’un costume en tweed ajusté pour correspondre à un pull à col roulé en tricot de couleur crème à manches longues de la ligne AW19 de Chanel.

Priyanka Assisté au dîner annuel pré-Oscar de Charles Finch et Chanel portant des vêtements distincts de la marque. Nous avons adoré la coiffure et le maquillage ici, ce qui lui a donné un look plus grunge.

JLo Elle est sortie déjeuner avec Alex Rodríguez, vêtue d’une robe courte en tweed à motifs bleu, blanc et rouge, de Gucci. Elle a complété la tenue avec des talons aiguilles en vinyle à talons hauts de Gianvito Rossim et un sac en cuir blanc avec des détails Chanel dorés.

Jennifer dans un tailleur Gucci blanc, avec une veste bomber plus longue à rayures douces noires et rose clair et une minijupe assortie. Une bottine plateforme blanche avec un talon. C’est la tenue de transport en commun la plus tendance que nous ayons jamais vue.

Caractéristiques supplémentaires:

Jennifer Lopez vient à “Late Night with Seth Meyers” pour promouvoir son film, “The Boy Next Door”. La chanteuse / actrice avait l’air chic dans une chemise bleue à manches longues avec une jupe à imprimé floral et un manteau en tweed. Ce tissu originaire d’Écosse il y a des décennies, réapparaît réinventé en mille et un vêtements et styles chaque saison.

Jlo est un habitué du «tweed» depuis longtemps. En 2004, elle visite le défilé Letterman décontracté et «casual chic» avec un manteau ajusté à la taille, avec un col bébé blanc.