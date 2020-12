La chanteuse / compositrice Michelle Branch a évoqué la fin de 2020 dans un nouveau message aux fans sur Instagram samedi, révélant qu’elle avait récemment fait une fausse couche. Branch a publié une série de photos de sa célébration de vacances, en commençant par une photo d’elle-même et de son mari, le batteur des Black Keys, Patrick Carney.

“Juste au moment où nous arrivions à la troisième place et que nous rentrions à la maison (Une métaphore du baseball?! Je sais.) 2020 était comme” non, je n’ai pas encore fini “, a-t-elle commencé. “Décembre a décidé de vraiment nous finir en beauté! Non, littéralement. Une bombe a explosé dans le centre-ville de Nashville hier. Et pour tordre encore un poignard dans mon cœur, j’ai vécu ma première fausse couche (pouah! Mère-euh!).”

Tôt le matin de Noël, un camping-car a explosé dans le centre-ville de Nashville, endommageant des biens et blessant au moins trois personnes. Les autorités ont depuis identifié une personne intéressée par l’attentat à la bombe, qui aurait été intentionnel.

“Mais hélas, entre les pleurs et la frénésie des biscuits de Noël, j’ai décidé de mettre du rouge à lèvres et une robe”, a poursuivi Branch, louant sa famille. “Nous avons bu du champagne toute la journée. Nous avons préparé un repas incroyable et chanté des chansons de Noël blottis par un feu qui gronde. Encore 5 jours jusqu’en 2021. Je boite jusqu’à la ligne d’arrivée. Ces gens, ma précieuse famille, mon mari, ma sœur et mes enfants ont été les MVP. Je ne pouvais pas imaginer passer un an isolé avec quelqu’un d’autre. Joyeux Noël à tous, xx. “

Branch et Carney ont accueilli leur fils Rhys en août 2018, et Branch est également maman de sa fille Owen, âgée de 15 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Teddy Landau. Carney était auparavant marié à Denise Grollmus et Emily Ward. Lui et Branch préparaient leur mariage lorsqu’ils ont appris que Branch attendait, reportant leurs noces jusqu’à la naissance de leur fils. Ils se sont mariés à l’Opéra de Marigny à La Nouvelle-Orléans en avril 2019, quatre ans après s’être rencontrés en 2015 alors qu’ils travaillaient sur l’album 2017 de Branch, Hopeless Romantic.

“Le disque n’aurait pas vu le jour s’il n’avait pas été impliqué. C’est pourquoi il était important pour lui d’être là-haut – quand nous le faisions nous nous sentions contre le monde”, a déclaré Branch à Billboard après l’album. Libération. “Pat a dit: ‘Je me souviens de vous avoir vu sur MTV au début des années 2000 et d’avoir pensé que vous étiez vraiment mignon.’ C’est, comme, pourquoi n’avons-nous pas pu nous rencontrer dans la vingtaine? Nous aurions sauvé tant de chagrin! “