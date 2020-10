Les streamers semblent avoir afflué vers Twitch depuis Mixer après que le service de diffusion en direct appartenant à Microsoft a annoncé son intention de fermer en juin. Un nouveau rapport montre que la part d’heures de Twitch diffusées sur les principales plates-formes de diffusion en direct a augmenté de plus de 14 points de pourcentage ce trimestre, enlevant la part de marché presque identique d’un peu plus de 14% que Mixer détenait auparavant.

Avec Mixer hors de l’image, Twitch s’est retrouvé avec 91,1% de toutes les heures passées en streaming sur ces plates-formes entre juillet et septembre, selon un nouveau rapport de Streamlabs & Stream Hatchet qui a examiné l’activité de streaming sur Twitch, YouTube et Facebook Gaming. Facebook Gaming a légèrement augmenté au cours de cette période, passant de 2,4% à 3,4%, et YouTube a légèrement diminué, passant de 6,7% à 5,5%.

Mixer a encouragé les streamers à passer à Facebook Gaming, mais cela ne semble pas avoir fonctionné

Ce Twitch a gagné est particulièrement remarquable parce que Facebook a fait un effort sérieux pour récupérer les streamers de Mixer. Il s’est associé à Mixer pour aider les streamers à se configurer sur la nouvelle plate-forme, et Mixer a commencé à faire de la publicité sur Facebook Gaming au cours de son dernier mois en ligne. Le site Web de Mixer est toujours transmis à Facebook Gaming aujourd’hui. De toute évidence, cela ne suffisait pas pour convaincre les streamers de Mixer de choisir un autre outsider dans l’espace de streaming.

«Heures de diffusion» est une mesure utile pour déterminer où les streamers passent leur temps, mais ce n’est pas nécessairement la mesure qui compte. Ces plates-formes se disputent principalement le nombre de téléspectateurs et dans ce domaine, Twitch a en fait perdu du terrain. Le rapport place désormais Twitch à 63,6% de part de marché, contre 67,6%. Cela devrait être particulièrement préoccupant car YouTube et Facebook Gaming ont augmenté ce trimestre; Mixer ne représentait que 1,4% des heures de streaming, donc ces services se développent à un rythme plus rapide que Twitch.

L’audience du streaming a explosé cette année, en partie grâce au fait que les gens sont coincés à l’intérieur et à la recherche de nouvelles choses à regarder. Le rapport estime que l’audience totale des trois services était de 7,46 milliards d’heures au dernier trimestre, contre 3,89 milliards l’année précédente.