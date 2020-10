À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs américains de Twitter recevront des invites dans leur calendrier personnel pour les encourager à voter tôt, à l’approche de l’élection présidentielle du 3 novembre.

Les mises à jour comprendront des alertes push dirigées vers des annonces d’intérêt public sur Twitter, des invites à voter tôt et à trouver des options de vote anticipé du groupe de défense du vote non partisan BallotReady, ainsi que des fonctionnalités interactives, y compris un bouton animé «J’aime» et des emoji personnalisés pour les hashtags # VoteEarly, #IVoted, #IVotedEarly et # YoVoté.

«Alors que les électeurs sont confrontés à des défis sans précédent lors du vote lors des prochaines élections américaines de 2020, Twitter fait ce que nous pouvons pour garantir que les gens ont accès aux informations fiables dont ils ont besoin pour exercer leur droit de vote», a déclaré la société dans un communiqué. Article de blog rédigé par Bridget Coyne, directrice des politiques publiques de Twitter et Sam Toizer, chef de produit senior.

Twitter a introduit de nombreuses mesures visant à réduire la confusion autour de l’élection présidentielle. Cette semaine, il a temporairement changé la façon dont il gère les retweets pour empêcher la propagation de la désinformation, ajoutant un peu de friction au processus. Ainsi, lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton «retweet», Twitter les encourage à commenter avant de partager, ce qui en fait un tweet de citation à la place.

Le mois dernier, Twitter a annoncé un nouvel ensemble de règles pour lutter contre la désinformation avant les élections américaines, qui prévoyaient d’étiqueter ou de supprimer les tweets contenant de fausses informations sur le trucage et les résultats des élections. Il a ajouté un centre électoral avec des informations en anglais et en espagnol et a déclaré qu’il étiqueterait les messages des candidats déclarant prématurément leur victoire. Twitter a interdit toute publicité politique l’année dernière.

Twitter dit qu’il a déjà augmenté son personnel travaillant sur les élections américaines pour répondre à tout problème le jour du scrutin.