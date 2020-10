Twitter ajoutera une bannière d’application offrant des informations sur les résultats des élections et le vote par courrier. Les bannières apparaîtront sur les chronologies personnelles de tous les utilisateurs basés aux États-Unis, et elles apparaîtront lorsque les gens recherchent des phrases ou des hashtags liés aux élections.

Twitter indique que les nouvelles fenêtres contextuelles «abordent de manière préventive des sujets susceptibles de faire l’objet de désinformation électorale». L’une des deux bannières rassure les utilisateurs que le vote par courrier est sûr et sécurisé. L’autre informe les gens que les résultats des élections pourraient ne pas être annoncés tout de suite. Les deux liens vers Twitter Moments que Twitter alimentera avec des informations à jour sur le vote et les résultats.

Aucune des deux bannières ne traite de fausses déclarations spécifiques. Au lieu de cela, Twitter avertit largement les utilisateurs de voir des «affirmations non confirmées» selon lesquelles le vote par correspondance est frauduleux ou qu’un candidat spécifique a gagné sa course. Twitter supprime ou étiquette déjà les tweets qui promeuvent de fausses déclarations sur le vote. Il a également apporté des modifications temporaires à l’interface avant l’élection, dans le but d’augmenter l’engagement informé avec les tweets.

Facebook a annoncé une bannière similaire pour l’élection présidentielle américaine, indiquant aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram si les votes sont toujours comptés. Les deux plates-formes se positionnent comme des sources d’informations fiables le soir des élections – au lieu de vecteurs potentiels de désinformation. «Les gens comptent sur Twitter pour obtenir des informations précises et crédibles sur la façon de voter et les dernières nouvelles électorales, et nous pensons qu’il est essentiel de permettre aux gens de trouver facilement ces informations», a déclaré un porte-parole de Twitter.