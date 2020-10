Twitter change sa politique contre la publication de documents piratés à la suite de critiques pour la façon dont il a géré une histoire du New York Post sur l’ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. La responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Vijaya Gadde, a tweeté jeudi soir un fil de discussion indiquant que la plate-forme «ne supprimerait plus le contenu piraté à moins qu’il ne soit directement partagé par des pirates informatiques ou ceux agissant de concert avec eux». Au lieu de cela, Twitter étiquettera les tweets avec du contexte au lieu de les bloquer.

Cette décision intervient après que Twitter a bloqué les liens vers des articles de Post qui prétendaient montrer que Hunter Biden avait présenté son père à un cadre de la société énergétique ukrainienne Burisma. L’exactitude de l’histoire du Post a été remise en question par plusieurs organisations de vérification des faits. “Nous ne voulons pas encourager le piratage en permettant à Twitter d’être utilisé comme distribution pour des documents éventuellement obtenus illégalement”, a tweeté Twitter Safety, expliquant la décision.

Mais le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a tweeté vendredi matin que «le blocage direct des URL était une erreur, et nous avons mis à jour notre politique et notre application pour corriger. Notre objectif est d’essayer d’ajouter du contexte, et nous avons maintenant les capacités de le faire. »

Le simple blocage des URL était erroné, et nous avons mis à jour notre politique et notre application pour corriger. Notre objectif est d’essayer d’ajouter du contexte, et nous avons maintenant les capacités de le faire. https://t.co/ZLUw3YD887 – jack (@jack) 16 octobre 2020

Gadde a déclaré que la politique de Twitter sur les matériaux piratés avait été mise en place en 2018 «pour décourager et atténuer les préjudices associés aux piratages et à l’exposition non autorisée d’informations privées. Nous avons essayé de trouver le bon équilibre entre la vie privée des personnes et le droit à la liberté d’expression, mais nous pouvons faire mieux. »

Il a ajouté que la société modifiait sa politique pour «répondre aux préoccupations selon lesquelles il pourrait y avoir de nombreuses conséquences involontaires pour les journalistes, les dénonciateurs et autres, d’une manière contraire à l’objectif de Twitter de servir la conversation publique.

Twitter continue de bloquer les liens vers les articles de la publication pour violation de ses règles contre le partage d’informations privées. Et selon NBC News, le FBI enquête pour savoir si les e-mails référencés dans l’article du Post sont liés à une opération de renseignement étranger.

Le Comité judiciaire du Sénat prévoit d’assigner Dorsey à comparaître, les sénateurs républicains qualifiant sa décision d ‘«ingérence électorale».