Twitter interdira les publications qui nient l’Holocauste, a confirmé aujourd’hui un porte-parole de l’entreprise. La nouvelle, rapportée pour la première fois par Bloomberg, survient deux jours après que Facebook a mis en œuvre la même politique.

“Nous condamnons fermement l’antisémitisme, et les comportements haineux n’ont absolument aucune place sur notre service”, a déclaré le porte-parole de Twitter dans un communiqué. Ils ont déclaré que «les tentatives de nier ou de diminuer» les événements violents sont interdites en vertu de la politique de conduite haineuse de Twitter. La glorification d’événements violents, y compris l’Holocauste, est également interdite.

Facebook a cité une «augmentation bien documentée de l’antisémitisme dans le monde»

L’interdiction n’est pas répertoriée sur le site Web de Twitter décrivant sa politique de conduite haineuse. Au lieu de cela, l’interdiction refléterait l’interprétation interne de Twitter de la manière dont la politique est censée être appliquée. Cette interprétation n’est pas nouvelle, a déclaré le porte-parole, même s’il n’a pas précisé depuis combien de temps la politique est en place.

L’annonce intervient après que Facebook a déclaré lundi qu’il interdirait le déni ou la distorsion de l’Holocauste. La société a cité «une montée de l’antisémitisme bien documentée dans le monde et le niveau alarmant d’ignorance au sujet de l’Holocauste, en particulier parmi les jeunes».

En juillet, l’Anti-Defamation League a déclaré que le déni de l’Holocauste était «devenu plus répandu» et a spécifiquement qualifié Facebook de «problème de négation de l’Holocauste». Il a répertorié des groupes Facebook contenant des centaines de membres qui ont promu la négation de l’Holocauste et les croyances antisémites.

Bien que Twitter n’ait pas été critiqué aussi spécifiquement, la plateforme avait depuis des années de graves problèmes avec les suprémacistes blancs et les néo-nazis. La société a été critiquée à plusieurs reprises pour ne pas les avoir supprimées, même si elle a lentement augmenté la modération ces dernières années et a interdit certains des exemples les plus importants et les plus flagrants.

Twitter a indiqué que sa politique interdisait également le refus d’autres génocides. Facebook a déclaré que sa politique couvrait spécifiquement l’Holocauste.