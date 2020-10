Twitter a annoncé vendredi une série de changements temporaires visant à éviter les abus autour de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre. Les tweets qui incluent des revendications prématurées de victoire seront étiquetés, les tweets destinés à inciter à l’ingérence dans les élections ou les résultats des élections seront susceptibles d’être supprimés, et les tweets de personnalités politiques comptant plus de 100 000 abonnés – dont le président Trump – sont qualifiés de “trompeurs »Sera plus difficile d’accès.

«Twitter a un rôle essentiel à jouer dans la protection de l’intégrité de la conversation électorale, et nous encourageons les candidats, les campagnes, les organes de presse et les électeurs à utiliser Twitter avec respect et à reconnaître notre responsabilité collective envers l’électorat pour garantir une démocratie sûre, juste et légitime. processus en novembre », selon un article de blog rédigé par Vijaya Gadde, responsable juridique, politique et sécurité de Twitter, et Kayvon Beykpour, responsable produit.

Les changements temporaires freineront la façon dont la plupart des gens peuvent utiliser Twitter. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs seront encouragés à «ajouter leur propre commentaire» avant de retweeter quelque chose, les poussant à la place vers l’option de citation de tweet. Les utilisateurs qui choisissent de ne pas citer de tweet peuvent toujours retweeter, mais la société affirme qu’elle ajoute “une friction supplémentaire et une étape supplémentaire” dans l’espoir que cela “augmentera la probabilité que les gens ajoutent leurs propres pensées, réactions et perspectives à la conversation.”

Twitter ne fournira pas non plus de recommandations «aimé par» et «suivi par» des personnes qu’un utilisateur ne suit pas et n’inclura que les sujets tendance dans son onglet «pour vous» pour les utilisateurs américains qui incluent «contexte supplémentaire». Et lorsqu’un utilisateur tente de retweeter un tweet qui a été étiqueté comme «trompeur», il verra une invite le dirigeant vers des informations crédibles avant de pouvoir retweeter les mauvaises informations.

Image: Twitter

Twitter a qualifié plusieurs tweets de Trump d’avoir violé ses règles sur les médias manipulés et l’intégrité civique et électorale pour avoir tweeté des mensonges sur le vote par correspondance. Les étiquettes n’ont cependant pas semblé dissuader le président. Après que Twitter ait étiqueté un faux tweet sur le vote par correspondance en mai, Trump a signé un décret visant à réduire les protections fournies aux plateformes de médias sociaux en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications.

Le mois dernier, Twitter a annoncé un nouvel ensemble de règles pour lutter contre la désinformation avant les élections américaines, qui prévoyaient d’étiqueter ou de supprimer les tweets contenant de fausses informations sur le trucage et les résultats des élections. Il a également déclaré qu’il étiqueterait les publications des candidats déclarant prématurément la victoire, et il a interdit toute publicité politique l’année dernière.

Les modifications seront déployées auprès des utilisateurs dans les prochains jours. Twitter dit qu’il a déjà augmenté son personnel travaillant sur les élections américaines pour répondre à tout problème le jour du scrutin.