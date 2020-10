Twitter lance un avertissement sévère à ceux qui tweetent de mauvais souhaits et des espoirs de mort à propos de Donald Trump sur leur plateforme. Alors que de nombreuses personnes ont envoyé leurs vœux au président après son diagnostic et ont déménagé au Walter Reed Medical Center, beaucoup n’ont pas étendu une branche d’olivier.

Les critiques de Trump ont décidé de célébrer son diagnostic et espèrent même que cela signifierait la fin de sa présidence et de sa vie. Certains l’ont décrit comme une «nuit de purge» en référence au film The Purge. Sauf au lieu de meurtre, ce sont des messages sur Twitter contenant des blagues et des ruses qui souhaitent que Trump soit malade.

les tweets qui souhaitent ou espèrent la mort, des lésions corporelles graves ou une maladie mortelle contre * quiconque * ne sont pas autorisés et devront être supprimés. cela ne signifie pas automatiquement la suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf – Twitter Comms (@TwitterComms) 2 octobre 2020

Beaucoup ont supprimé leurs messages le matin, mais beaucoup ont continué et ont incité Twitter à publier une déclaration qui incluait une menace à l’intérieur selon The Verge. “[Tweets] ce souhait ou espoir de mort, de lésions corporelles graves ou de maladie mortelle contre * quiconque * n’est pas autorisé et devra être supprimé. cela ne signifie pas automatiquement une suspension », indique le post de Twitter sur la situation. La plate-forme a également ajouté que tous les comptes ne seront pas ciblés, ce qui signifie que certains pourraient passer entre les mailles du filet tandis que les principaux contrevenants seront ciblés.

«Nous accordons la priorité à la suppression du contenu lorsqu’il a un appel clair à l’action qui pourrait potentiellement causer des dommages dans le monde réel», a déclaré Twitter à The Verge. Le point de vente a ajouté que les publications susceptibles de répondre aux critères ne seront pas automatiquement signalées ou entraîneront une suspension.

Tout le monde sur Twitter n’était pas satisfait de la décision, tandis que d’autres ont rapidement souligné l’hypocrisie suscitée par l’annonce. Faites défiler vers le bas pour voir certains des messages scandalisés que les gens ont commencé à envoyer à Twitter.

J’espère que vous faites aussi «le sacrifice»; comme d’autres personnes. – One Voice (@ OneVoic09474519) 2 octobre 2020

Donc, apparemment, Twitter suspend les comptes qui espèrent ouvertement la mort de Trump, mais ils sont restés silencieux quand Obama a reçu des menaces de mort pendant 8 ans. drôle comment ça marche – Imani Gandy ☄️🌎🔥 (@AngryBlackLady) 2 octobre 2020

Ainsi, Trump peut tweeter sur la haine et la désinformation, mais si vous souhaitez la mort sur lui, Twitter vous suspendra. Cela me semble un peu déséquilibré. Trump a souhaité la peine de mort aux cinq innocents de Central Park. Nous nous souvenons de tous ceux sur qui il souhaitait la mort. Tous ceux qu’il a réduits au silence. https://t.co/oUu57eAEzB – Josh Fox BlackLivesMatter (@joshfoxfilm) 3 octobre 2020

Quelqu’un a été banni de Twitter pour avoir dit qu’il espérait que Trump mourrait? – Dave “Alive” Anthony (@daveanthony) 2 octobre 2020

Il y a un sexisme assez flagrant sur Twitter qui menace de suspendre les comptes “ souhaitant ” que le COVID fasse son affaire à Donald Trump étant donné les souhaits de mort que Clinton a obtenus lorsqu’elle s’est effondrée. – grimm (@mugrimm) 2 octobre 2020

