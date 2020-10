Twitter et la Maison Blanche ont démenti l’affirmation d’un expert en sécurité néerlandais selon laquelle il aurait piraté le compte Twitter du président Donald Trump simplement en devinant correctement le mot de passe du président. Victor Gevers a déclaré au journal néerlandais de Volkskrant et au magazine Vrij Nederland qu’il avait eu accès au compte de Trump en utilisant le mot de passe “maga2020!” Vrij Nederland a suggéré que Gevers était peut-être à l’origine du tweet de Trump renvoyant à un site d’informations satiriques le 16 octobre.

“Nous n’avons vu aucune preuve pour corroborer cette affirmation, y compris dans l’article publié aux Pays-Bas aujourd’hui”, a déclaré jeudi un porte-parole de Twitter à The Verge. “Nous avons mis en œuvre de manière proactive des mesures de sécurité de compte pour un groupe désigné de comptes Twitter de haut niveau liés aux élections aux États-Unis, y compris les branches fédérales du gouvernement.” L’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere, a également déclaré que l’histoire n’était “absolument pas vraie”, mais a refusé de préciser les mesures de sécurité prises pour protéger les comptes de Trump sur les réseaux sociaux.

Vrij Nederland a rapporté pour la première fois en septembre que Gevers et deux autres personnes avaient eu accès au compte Twitter de Trump en octobre 2016. Maintenant, le magazine rapporte que Gervers a de nouveau eu accès au compte de Trump après avoir effectué un test de sécurité. Il a affirmé que Trump n’avait pas activé l’authentification à deux facteurs, comme Twitter le suggère maintenant à de nombreux utilisateurs pour protéger leurs comptes. Gevers a affirmé qu’il avait deviné plusieurs mots de passe avant de finalement trouver le «bon».

Gevers n’a pas pu confirmer ni nier être derrière le tweet de Trump du 16 octobre qui incluait un lien vers The Babylon Bee, un site d’information satirique. Si Trump a envoyé le tweet, “Trump devra soit admettre n’avoir jamais lu l’article de Babylon Bee et avoir publié ces taureaux – tweet, OU il devra reconnaître que quelqu’un d’autre a posté le tweet”, a déclaré Gevers à Vrij Nederland.

Dans le tweet de Babylon Bee, Trump a inclus un lien vers un article sur Twitter en panne quelques instants avant le duel de Trump et du candidat démocrate à la présidence Joe Biden le 15 octobre. . ” (Ce n’est pas vrai. Twitter a déclaré que la panne était due à un “changement de système initié plus tôt [than] planifié, affectant la plupart de nos serveurs. “) Cependant, Trump a envoyé plus tard un suivi précisant que le” Big T “auquel il faisait référence dans le tweet initial était une référence à” Big Tech “. Vrij Nederland n’a pas noté le suivi de Trump Le tweet de Babylon Bee n’a pas non plus été supprimé.

Gevers est le co-fondateur de la fondation à but non lucratif GDI. Il a affirmé avoir tenté de contacter Trump au sujet de la vulnérabilité de son compte Twitter. De Volkskrant a rapporté que les services secrets avaient contacté Gevers, mais qu’un porte-parole de l’agence ne ferait aucun commentaire. Gevers a déclaré que The Verge avait également contacté Twitter, mais sans aucune chance.