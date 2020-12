Les hashtags liés à la pandémie, au verrouillage et à la protection du NHS occupaient sept places dans le top 10 de l’année.

Le mouvement Black Lives Matter et la mort de George Floyd étaient également importants, le sujet occupant deux des trois hashtag britanniques les plus populaires restants.

Le hashtag #loveisland – utilisé pour la discussion autour de l’émission de rencontres ITV – complétant le top 10.

Mais selon Twitter, l’annonce de la mort de la star de Black Panther Boseman sur sa page Twitter officielle en août a été la publication la plus retweetée de l’année au Royaume-Uni.

C’était aussi le tweet le plus apprécié.

L’annonce de choc de la famille de l’acteur a révélé qu’il avait lutté contre le cancer du côlon pendant quatre ans, travaillant pendant toute la période tout en recevant un traitement.

Il a été suivi sur la liste des retweets les plus populaires par l’ancien star de Love Island, le Dr Alex George, appelant à la gratuité des parkings des hôpitaux pour le personnel du NHS et la lettre ouverte de l’attaquant de Manchester United Rashford aux députés sur la pauvreté des enfants.

L’international anglais, qui a depuis reçu un MBE pour sa campagne, figure une deuxième fois dans le top cinq pour son message célébrant le soutien du public à sa campagne, qui a conduit à un renversement du gouvernement sur les bons de repas scolaires.

De plus, Rashford a été nommé le meilleur athlète de la plate-forme sociale pour 2020, devant ses collègues footballeurs Paul Pogba et Lionel Messi, et son tweet d’esprit communautaire était également le deuxième plus apprécié au Royaume-Uni cette année.

La liste des 10 meilleurs retweets comprend également un tweet de Mark McCoy sur la mort de George Floyd, l’impression de l’humoriste Matt Lucas sur Boris Johnson et le personnel du NHS essayant de garder le moral pendant la pandémie.

Ils sont rejoints par un message encourageant à savoir comment appeler le 999 si vous ne parvenez pas à parler depuis CopThatCooks.

Le top 10 est complété par une vidéo légère d’une marionnette à chaussettes mangeant du trafic alors que quelqu’un se bat contre l’ennui pendant la quarantaine, et la visite vidéo d’un appartement à louer réalisée par son locataire actuel mécontent.

Tweets les plus retweetés en 2020:

1. chadwickboseman: “C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman.”

2. DrAlexGeorge: “controversé mais peut-être que c’est le bon moment pour que les parkings des hôpitaux soient gratuits pour le personnel du NHS? Retweetez si vous êtes d’accord.”

3. MarcusRashford: “Une lettre ouverte à tous les députés du Parlement … Faites le tour.”

4. md-mccoy: “George Floyd et moi avons tous deux été arrêtés pour avoir prétendument dépensé un faux billet de 20. Pour George Floyd, un homme de mon âge, avec deux enfants, c’était une condamnation à mort. Pour moi, c’est une histoire que j’ai parfois dire aux fêtes. C’est, mes amis, le privilège des Blancs. “

5. MarcusRashford: “Je ne sais même pas quoi dire. Il suffit de regarder ce que nous pouvons faire lorsque nous nous réunissons, c’est l’Angleterre en 2020.”

6. RealMattLucas: Matt Lucas en tant que Premier ministre Boris Johnson sur les derniers conseils de Covid 19.

7. NHSMillion: “L’esprit du personnel du NHS est absolument étonnant.”

8. CopThatCooks: “Si vous avez des problèmes, composez le 999. Si vous ne pouvez pas parler, composez le 55. Nous vous entendons. Vous n’êtes pas seul.”

9. gnuman1979: “Quarantine day 6.”

10. sandybatchelor: “Notre agent de location nous a demandé de faire une vidéo de l’appartement dont nous sommes essentiellement obligés de quitter. Je leur souhaite bonne chance.”