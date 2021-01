Vendredi soir, les Clemson Tigers ont affronté les Buckeyes de l’État de l’Ohio dans le Sugar Bowl. Les fans avaient encerclé ce match en raison de l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, qui avait précédemment classé l’Ohio State n ° 11 avant les éliminatoires de football universitaire. Il a estimé que l’équipe n’a disputé que six matchs au lieu d’un calendrier complet. Il a dit qu’il garderait n’importe quelle équipe avec moins de neuf matchs dans le top 10. L’équipe de football de l’Ohio State a répondu et a facilement remporté une victoire de 49-28 tandis que le quart Justin Fields a suscité des conversations sur le fait de devenir la meilleure option du repêchage de la NFL 2021.

Lorsque Fields a lancé six touchés, les utilisateurs de Twitter ont répondu avec divers mèmes, commentaires et blagues. Les anciens joueurs de l’Ohio State ont tiré sur Swinney et ont déclaré qu’il avait commis une énorme erreur en tirant sur l’équipe de football avec son “classement irrespectueux”. D’autres fans de football ont juste critiqué l’entraîneur-chef pour sa prise de décision et lui ont demandé où il classerait l’État de l’Ohio après le passage à tabac.

Je vois maintenant pourquoi Dabo essayait de ne pas nous jouer – Michael Thomas (@Cantguardmike) 2 janvier 2021

Les joueurs de Clemson regardant dans le champ arrière comme l’état de l’Ohio allaient rester en tête. Ryan Day est sorti pour le sang Dabo. – Isaac (@WorldofIsaac) 2 janvier 2021

prevnext

“J’ai classé Ohio State 11 parce qu’ils sont si bons que je leur ai donné deux numéros un” –Dabo, en 90 minutes – BUM CHILLUPS AKA SPENCER HALL (@edsbs) 2 janvier 2021

De toute évidence, le plus grand travail d’entraîneur de Dabo Swinney rendait l’Ohio State sympathique. Un énorme bouleversement. – Darin Gantt (@daringantt) 2 janvier 2021

prevnext

Bien sûr, Dabo a eu tort de classer l’état de l’Ohio n ° 11, mais il a vraiment foiré en mettant Notre Dame n ° 3. – Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) 2 janvier 2021

se préparant à entendre Dabo après le match dire que l’état de l’Ohio avait un avantage injuste parce qu’il était plus frais que Clemson en raison de “n’avoir à jouer qu’à six matchs” pic.twitter.com/6hwgcGFdW3 – Eric Seger (@ EricSeger33) 2 janvier 2021

prev