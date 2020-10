Le président Donald Trump a fait l’objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux après avoir partagé ses propres fausses nouvelles. Tôt vendredi matin, le président a tweeté le lien vers un article intitulé “Twitter ferme tout le réseau pour ralentir la diffusion des nouvelles négatives”, bien que l’article ne soit pas un fait, mais plutôt un site satirique.

Trump, cependant, croyait apparemment que l’histoire était vraie. Réagissant aux nouvelles satiriques, il a écrit: “Wow, cela n’a jamais été fait dans l’histoire” et a dit “cela inclut sa très mauvaise interview d’hier soir”. Il a poursuivi en demandant, «pourquoi Twitter fait-il cela», ajoutant: «Attirer davantage l’attention sur Sleepy Joe & Big T», ce dernier dont il a ensuite affirmé qu’il faisait référence à «Big Tech» et non à lui-même.

Twitter ferme tout le réseau pour ralentir la diffusion des nouvelles négatives https://t.co/JPmjOrKPcr via @TheBabylonBee Wow, cela n’a jamais été fait dans l’histoire. Cela inclut sa très mauvaise interview d’hier soir. Pourquoi Twitter fait-il cela? Attirer davantage l’attention sur Sleepy Joe & Big T – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 16 octobre 2020

The Babylon Bee, la source de l’histoire, est un site satirique autoproclamé. Dans la section À propos de nous du site, il est clairement indiqué: “The Babylon Bee est le meilleur site satirique au monde, totalement inerrant dans toutes ses affirmations de vérité. Nous écrivons des satires sur les choses chrétiennes, les affaires politiques et la vie quotidienne.” “Le site se vante même une histoire d’origine totalement impossible, affirmant qu’elle a été “créée ex nihilo le huitième jour de la semaine de la création, il y a exactement 6000 ans” et qu’elle a été “la principale source d’information à travers tous les événements mondiaux majeurs, de la tour de Babel et de l’Exode à la Réforme et à la guerre de 1812. “

Le fait que Trump, qui n’est pas étranger à appeler des «fausses nouvelles», ait apparemment cru que le site était entièrement basé sur des faits a immédiatement suscité beaucoup de frénésie sur les réseaux sociaux, et le président a été rapidement moqué pour son tweet. Faites défiler vers le bas pour voir comment Twitter réagit.

Salut Big T, The Babylon Bee est un site de parodie comme The Onion, sauf pour les conservateurs perdants qui n’ont aucun sens de l’humour. Vous devez être vraiment désespéré, et cela se voit. – Eugene Gu, MD (@eugenegu) 16 octobre 2020

Oh regarde, Crazy Uncle Conspiracy Doofus s’est connecté – Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) 16 octobre 2020

Dans l’histoire que Trump a partagée, le site satirique a déclaré en plaisantant que “dans un ultime effort pour empêcher la propagation des histoires négatives sur Joe Biden et sa famille, Twitter a fermé l’ensemble de son réseau social jeudi”. Comme tout utilisateur de Twitter le saurait, le site était opérationnel tout au long de la journée de jeudi.

Qui va lui dire? pic.twitter.com/3W2gVMQGCg – Andrea Kuszewski 🧠 (@AndreaKuszewski) 16 octobre 2020

The Babylon Bee est un site satirique. Il n’a jamais été fait pour être pris au sérieux. – John Sprecher (@ JohnSprecher1) 16 octobre 2020

L’histoire a continué en affirmant que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, “a réalisé qu’il devait agir” après avoir vu un seul compte tweeter une “mauvaise histoire” sur Biden. Le site a affirmé avec humour qu’il «avait brisé une boîte en verre dans son bureau en lisant« Pause en cas de mauvaise publicité pour les démocrates »,« lui donnant accès à un marteau pour avoir détruit les serveurs de Twitter ».

Dans d’autres nouvelles, Trump tombe amoureux d’un article sur Babylon Bee j’aime 2020 https://t.co/3HTNjVFnYI – Tim Pool (@Timcast) 16 octobre 2020

Alors que la nation dort, Trump affirme que Twitter s’est écrasé pour sauver Joe Biden du New York Post. Sa source est un article satirique de Babylon Bee, une version chrétienne de droite de The Onion. https://t.co/Tg9UjokR1w – Angus Johnston (@studentactivism) 16 octobre 2020

Trump a longtemps critiqué Twitter pour l’avoir présenté sous un jour peu flatteur. Au cours des derniers mois, il a critiqué la plate-forme de médias sociaux pour l’avoir constamment mis dans les sujets tendance.

Le président a tweeté un “article” d’un site de parodie. https://t.co/qbLsWitoZI – Tamara Keith (@tamarakeithNPR) 16 octobre 2020

Je suis désolé, il vient de s’appeler “Big T” https://t.co/AXxIyIJgJW – Maddie !!!! qui reconnaît que les fantômes sont réels (@Picklemaddierix) 16 octobre 2020

Le président est devenu un nom populaire flottant autour des sujets tendance de Twitter depuis sa victoire à l’élection présidentielle de 2016. Ces derniers mois, son nom a évolué en raison de sa réponse à la pandémie de coronavirus et des commentaires qu’il a tenus lors de ses campagnes.

Mec. Vraiment?! Le leader du monde libre devrait être capable de faire la distinction entre les faits et la satire. Vous ne cessez jamais d’étonner. Et pas dans le bon sens. D’une manière vraiment tragique et déprimante. – Dr Eliz Markowitz (@ElizMarkowitz) 16 octobre 2020

peu importe s’il comprend ou non que Babylon bee est un site satirique, le président a besoin que nous sachions qu’il utilisait simplement le surnom normal et bien connu de la grande technologie, «Big T», et il ne se réfère PAS à lui comme Big T. pic.twitter.com/st3udc84PX – molly conger (@socialistdogmom) 16 octobre 2020

Selon Twitter, les sujets tendance «sont déterminés par un algorithme et, par défaut, sont adaptés pour vous en fonction de qui vous suivez, de vos centres d’intérêt et de votre emplacement». Un algorithme «identifie les sujets qui sont actuellement populaires, plutôt que les sujets qui sont populaires depuis un certain temps ou au quotidien». Twitter ne peut cependant pas empêcher les gens de partager des informations sur Trump.

