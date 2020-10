L’arrestation de Zachery Ty Bryan vendredi a non seulement choqué les fans de Home Improvement, mais a également attiré une attention renouvelée sur son tweet pro-Trump, qui a été partagé quelques jours à peine avant qu’il ne soit placé en garde à vue. Bryan, qui a joué le rôle du fils aîné de Tim Allen au cours des huit saisons de la série, a souvent exprimé son soutien au président sur les réseaux sociaux.

Le tweet, publié le 14 octobre, a attaqué les médias qui, selon Bryan, «ont passé quatre ans à vendre un canular qui [Donald Trump] a vendu l’Amérique. » Selon Bryan, ces informations étaient fausses, et celui qui a «vendu l’Amérique» était en fait le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Son tweet est intervenu après que le New York Post ait publié un article selon lequel le fils de Biden, Hunter Biden, aurait organisé une réunion entre son père et un cadre d’une société énergétique ukrainienne Burisma en avril 2015.

Les médias ont passé quatre ans à vendre un canular selon lequel @realDonaldTrump a vendu l’Amérique, mais @JoeBiden l’a fait. – Zachery Ty Bryan (@ZTB) 14 octobre 2020

Ce tweet a marqué le dernier de Bryan, mis à part les retweets, avant d’être placé en garde à vue à son domicile dans l’Oregon le vendredi 16 octobre. L’homme de 39 ans a été arrêté après que des voisins ont appelé la police lorsqu’ils ont entendu Bryan et une femme se disputer. cela a continué à s’intensifier jusqu’à ce que le bruit d’un combat physique puisse être entendu. Bryan a depuis été réservé à la prison du comté de Lane et fait face à trois accusations – étranglement, agression au quatrième degré et interférence avec la rédaction d’un rapport.

Alors que les fans affluaient sur les réseaux sociaux pour réagir à la nouvelle de son arrestation et des accusations auxquelles il fait face, ils se sont également intéressés à son tweet du 14 octobre. Ce tweet est devenu l’attention de beaucoup de moquerie. Continuez à faire défiler pour voir ce que les fans disent.

Dit le gars qui étrangle les femmes. – DeeHour (@DeeLumenHour) 18 octobre 2020

Juste avant de partager son tweet, Bryan avait retweeté une histoire du New York Post. Retweeté sans commentaire, ce titre disait: «La conférence téléphonique d’Obama a fui vers Burisma: e-mails Biden.»

J’espère que vous ne finirez pas par «vous étouffer» avec ces mots. – J (@GiantDulin) 18 octobre 2020

👀 – Kris Carp (@ Zarfire360) 18 octobre 2020

Au cours de la même journée, Bryan a retweeté un certain nombre de tweets et d’histoires critiquant Biden. Il a également partagé un article de Fox News concernant le rapport du New York Post, selon lequel les courriels de Hunter étaient «sous enquête par le Comité sénatorial de la sécurité intérieure après la publication d’un rapport sur le disque dur».

Quel choc! Le gars qui a étranglé sa petite amie est un partisan de l’atout et un propagandiste russe. pic.twitter.com/Xjbq07yqbq – Diana Heliotes (@DianaHeliotes) 18 octobre 2020

Le 15 octobre, Bryan a retweeté un tweet de Charlie Kirk. Ce tweet demandait pourquoi Biden n’avait pas été interrogé sur le reportage du New York Post lors de sa mairie ABC, qui se tenait en même temps qu’une mairie NBC avec Trump.

Ce type a été arrêté pour avoir étouffé sa petite amie ce week-end. https://t.co/xZcShzkqVD – Going Deep Radio (@GoingDeepLou) 19 octobre 2020

Bryan a également partagé plusieurs tweets critiquant Big Tech, ce avec quoi le président a souvent contesté. Le jour de son arrestation, il a retweeté un tweet qui disait: «Il est temps d’apporter de GRANDS changements à BIG Tech.»

Eh bien colorez-moi surpris #ZacheryTyBryan #EugeneOregon pic.twitter.com/ed8FdMKive – Salina ⚖️ 💛🐝 (@Salina_Duncan_P) 17 octobre 2020

Bryan a fait connaître son soutien à Trump. Le 13 octobre, il a critiqué la candidate à la vice-présidence de Démocrait, Kamala Harris, en écrivant qu’elle avait «enfermé et gardé» des hommes noirs «en prison après leur date de libération pour travaux pénitentiaires en raison de l’injustice du complexe pénitentiaire corrompu industriel». Il a ensuite félicité Trump pour avoir adopté «la loi sur le premier pas, la loi de réforme de la justice pénale la plus importante depuis des années …»

Vous êtes en prison tho https://t.co/Kdi5P8GOI7 – Little Debtie (@BoycottLex) 18 octobre 2020

Bryan était également un téléspectateur du premier débat présidentiel le 29 septembre et a tweeté ses réactions, y compris son aversion pour le modérateur Chris Wallace. Dans un tweet, il a plaisanté: «Trouvez-vous quelqu’un qui vous protégera comme Chris Wallace protège [Joe Biden]. »

Un autre partisan de pos Trump arrêté pour avoir abusé d’une femme. Prenant vos indices misogynes de Tim Allen? 🙄😒 Bravo. https://t.co/Kut1UzpTPD – Gone_Country (@country_still) 18 octobre 2020

Au cours de cette soirée, Bryan a également commenté les allers-retours entre les deux candidats, déclarant que le président «était plus précis» tandis que Biden était «large et couvert». Il a dit que “dans l’ensemble, aucun esprit n’a été changé” par le débat.

