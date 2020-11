Twitter a signalé samedi matin quatre tweets du président Trump pour avoir fait «des déclarations potentiellement trompeuses sur une élection», a déclaré un porte-parole de la société, poursuivant ses tentatives pour tenter de contenir la désinformation sur sa plateforme.

Le président a tweeté, sans preuve, que «des dizaines de milliers de votes ont été reçus illégalement après 20 heures mardi, jour du scrutin, modifiant totalement et facilement les résultats en Pennsylvanie et dans certains autres États minces comme des rasoirs. Il a affirmé que des milliers de votes n’étaient «illégalement pas autorisés à être OBSERVÉS», et a déclaré que «de mauvaises choses se sont produites», à une époque où «LA TRANSPARENCE JURIDIQUE était vicieusement et crûment interdite».

La plate-forme a étiqueté un cinquième tweet où le président affirmait avoir remporté l’élection «par beaucoup» avec l’avis «les sources officielles n’ont peut-être pas déclenché la course lorsque cela a été tweeté» et un lien vers des sources d’information sur l’élection.

Twitter a également signalé une citation-tweet postée par le président, dans laquelle il a ajouté une déclaration à un tweet du représentant Jim Jordan. Le président a affirmé que les gens exigeaient la transparence et “… les observateurs légaux se sont vu refuser l’entrée pour compter les salles!”

Il n’y a aucune preuve que les observateurs légaux se sont vu interdire tout dépouillement dans les États qui n’ont pas encore été convoqués. Samedi matin, l’ancien vice-président Joe Biden avait 253 des 270 votes du collège électoral nécessaires pour assurer la présidence. Biden était en tête dans le décompte des voix en Pennsylvanie, en Géorgie, au Nevada et en Arizona, selon le New York Times.

Un porte-parole de Twitter a déclaré à The Verge samedi matin dans un e-mail que la plate-forme avait placé des avertissements sur les trois tweets et une citation-tweet «conformément à notre politique d’intégrité civique, et comme c’est la norme avec cet avertissement, nous limiterons considérablement les engagements sur ces tweets. . »

Twitter applique fermement sa politique d’intégrité civique depuis le jour du scrutin, avec de nombreuses étiquettes appliquées aux tweets du président Trump sur les élections et le dépouillement. Plus d’une douzaine de tweets du président avaient été étiquetés vendredi matin. Les tweets du samedi matin ont été étiquetés moins d’une heure après leur apparition.

Dans un tweet qui n’a pas été signalé samedi, le président a annoncé une «conférence de presse des avocats» à 11h30 HE à Philadelphie. Cela s’est transformé en une conférence de presse avec l’avocat du président Rudy Giuliani, qui a fait des allégations non fondées de fraude électorale en Pennsylvanie.

Peu de temps après que Twitter ait étiqueté ses tweets du samedi matin, l’Associated Press et les principaux réseaux ont projeté Joe Biden comme le gagnant du concours présidentiel. Trump, qui jouait au golf lorsque la nouvelle a éclaté, a ensuite tweeté (en majuscules) qu’il avait «remporté l’élection, obtenu 71 millions de votes légaux» et que «des millions de bulletins de vote par correspondance» ont été envoyés à des personnes qui avaient pas demandé pour eux.

Twitter a également apposé sur ce tweet une étiquette indiquant «Cette affirmation concernant la fraude électorale est contestée.»

Mise à jour du 7 novembre à 10 h 49 HE: Ajoute que Twitter a marqué samedi un cinquième tweet du président.

Mise à jour le 7 novembre à 17 h 54 HE: Ajoute un autre tweet étiqueté par Twitter.