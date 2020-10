Au cours du week-end, Twitter a supprimé un tweet COVID-19 de White House Doctor, qui a été jugé trompeur car il disait que les masques ne fonctionnent pas. Le tweet a été publié samedi par le Dr Scott Atlas, l’un des principaux conseillers en coronavirus de l’administration Trump. Selon NBC News, comme si dimanche, il n’était “plus disponible”.

Dans le post, Atlas a écrit: “Les masques fonctionnent? NON: LA, Miami, Hawaï, Alabama, France, Phlippnes, Royaume-Uni, Espagne, Israël. OMS: ‘utilisation large non prise en charge’ + de nombreux préjudices; Heneghan / Oxf CEBM: ‘malgré décennies, incertitude considérable sur la valeur »; CDC rvw Mai:« no sig red’n in inflnz transm’n »; apprenez pourquoi.” Bien que le message soit rempli de fautes de frappe, elles semblent simplement l’avoir été pour qu’il puisse faire valoir son point de vue dans la longueur de caractère définie par Twitter. Dans un autre article publié le même jour, Atlas a ajouté: “Cela signifie que la bonne politique est [Donald Trump’s] directive: utilisez les masques pour l’usage auquel ils sont destinés – à proximité des autres, en particulier à haut risque. Sinon, distance sociale. Pas de mandats généralisés. “

De célèbres «experts» de la santé publique testent et isolent les asymptomatiques, limitent l’école en personne, restreignent les entreprises … C’est la DÉFINITION du verrouillage! Pourquoi s’en soucier? J’ai reçu un autre e-mail d’une épouse d’une victime de suicide – me suppliant d’OPEN America. Mettre fin à la folie #LockdownsKill – Scott W.Atlas (@SWAtlasHoover) 16 octobre 2020

Beaucoup de pairs d’Atlas ne sont pas d’accord avec lui sur ce sujet. Le Dr Brett Giroir, qui est le coordinateur de la réponse aux tests de l’administration Trump, ainsi que le secrétaire adjoint à la santé du ministère de la Santé et des Services sociaux, ont tweeté: “#Masks work? OUI!” Il a ajouté: “Et même si les cas / hospitalisations augmentent, nous pouvons contrôler le # COVID19 en portant des masques lorsque nous ne pouvons pas nous éloigner, en évitant les foules en particulier à l’intérieur, une bonne hygiène et des tests intelligents des contacts et pour identifier / isoler ceux asymptomatiques mais infectieux. . “

Alors qu’Atlas a obtenu un rôle plus central dans l’équipe d’intervention COVID-19 de l’administration Trump, il a été accusé d’avoir fourni de fausses données à la Maison Blanche. En septembre, le Dr Robert Redfield – le directeur des Centers for Disease Control and Prevention – parlait à un collègue lors d’un vol d’une compagnie aérienne commerciale, lorsqu’il a été entendu par un journaliste de NBC News dire qu’Atlas n’était pas honnête avec Trump. “Tout ce qu’il dit est faux”, a déclaré Redfield.

Le 14 octobre, avant le tweet d’Atlas, le CDC a rendu sa position sur les masques très claire, tout en partageant également des données alarmantes. “NOUS [COVID-19] les cas continuent d’augmenter, avec 359 835 nouveaux cas signalés la semaine dernière. Prenez des mesures pour vous préparer à une épidémie dans votre communauté. Couvrez votre toux et vos éternuements. Portez un masque, lavez-vous les mains, restez à 6 pieds de distance. “