Twitter a suspendu des dizaines de faux comptes prétendant être gérés par des partisans noirs du président Donald Trump. Un compte a prétendu être géré par un policier noir et a rassemblé plus de 24 000 abonnés en six jours avant de disparaître dimanche. De nombreux comptes utilisaient des photos d’hommes noirs provenant de reportages ou d’autres sources, un compte ayant même les mots «photo d’homme noir» à la place d’une photo de profil réelle.

Il y avait plus de deux douzaines de comptes, dont beaucoup utilisent le même langage dans leurs tweets, avec plus de 265000 retweets, a déclaré mardi le chercheur en médias sociaux de l’Université Clemson, Darren Linvill, au Washington Post. Linvill a commencé à suivre les comptes plus tôt ce mois-ci et tous sauf un ont été suspendus. Au cours de leur brève durée de vie, certains des comptes comptaient des dizaines de milliers d’abonnés. Linvill a qualifié la pratique de «guerre asymétrique», notant que la création des comptes prend peu de temps, mais qu’ils peuvent «obtenir beaucoup de force sans beaucoup de travail».

Certains chercheurs ont qualifié la création de faux comptes de “blackface numérique”. Les comptes prétendent souvent être dirigés par des hommes noirs qui sont des policiers, des vétérans, des métallurgistes, des hommes d’affaires et des chrétiens. Un compte s’appelait @CopJrCliff, qui prétendait être un officier de police noir en Pennsylvanie, un état critique lors des élections de 2020. Le compte a tweeté une photo de Trump avec les mots «VOTEZ RÉPUBLICAIN». Le compte n’a duré que six jours et n’a publié que huit tweets, un tweet ayant obtenu plus de 75000 likes. Le compte @CopJrCliff a utilisé une photo de profil montrant un policier de Portland, Oregon, Jakhary Jackson.

Linvill a trouvé des preuves que certains des comptes avaient été créés en dehors des États-Unis. L’un avait des traces de l’alphabet cyrillique russe dans des archives en ligne, tandis qu’un autre compte faisait auparavant la promotion d’un service d’escorte en Turquie. Cependant, il est difficile de savoir d’où proviennent les comptes ou s’ils ont été créés dans le cadre d’un effort coordonné. Mais ils étaient tous très similaires, atteignant des milliers d’utilisateurs de Twitter alors qu’ils n’étaient actifs que pendant quelques jours.

Le porte-parole de Twitter, Trenton Kennedy, a déclaré au Post que Twitter avait supprimé certains des comptes signalés par Linvill pour avoir enfreint ses règles sur la manipulation de la plateforme et le spam. “Nos équipes travaillent avec diligence pour enquêter sur cette activité et prendront des mesures conformément aux règles de Twitter si les Tweets sont jugés enfreints”, a déclaré Kennedy.

Mandiant Threat Intelligence, qui suit la désinformation en ligne, a également identifié certains des faux comptes de ses clients le mois dernier. Ils ont noté que certains comptes avaient mal orthographié le nom de Trump et incluaient des liens vers des sites vendant des t-shirts de campagne. “Ils se font passer pour des partisans de Black Trump, des personnalités noires faisant autorité telles que des vétérans et des policiers, et diverses personnalités afin de gagner rapidement en popularité et en viralité”, a déclaré Lee Foster, directeur principal de l’analyse des opérations d’information à Mandiat. que certains des liens des comptes vers des chemises Trump personnalisées montraient qu’ils avaient également une «motivation financière».