Twitter a verrouillé la page officielle de la campagne Trump pour avoir enfreint les conditions générales du site avec une vidéo sur Hunter Biden. Selon Fox News, Twitter a suspendu le compte pour un tweet contenant une vidéo sur les transactions commerciales présumées de Hunter Biden en Ukraine. “Joe Biden est un menteur qui arnaque notre pays depuis des années”, pouvait-on lire dans la légende du message.

Le directeur des communications de la campagne Trump, Tim Murtaugh, s’est entretenu avec Fox News du lock-out de Twitter, le qualifiant d ‘«ingérence électorale, pure et simple». Il a poursuivi: “Pour Twitter, verrouiller le compte principal de la campagne du président des États-Unis est une ingérence politique à couper le souffle et rien de moins qu’une tentative de truquer les élections. Les copains de la Silicon Valley de Joe Biden bloquent agressivement les actualités négatives. à propos de leur gars et empêcher les électeurs d’accéder à des informations importantes. C’est comme quelque chose de la Chine communiste ou de Cuba, pas des États-Unis d’Amérique. “

La campagne Trump a déclaré que Twitter avait verrouillé son compte de campagne officiel jeudi après la dernière tentative de la campagne de promouvoir un article non fondé du New York Post sur l’ancien vice-président Joseph R. Biden Jr. et son fils Hunter. https://t.co/5YJtwKd6dm – Neil Vigdor (@gettinviggy) 15 octobre 2020

Ce n’est pas la première fois qu’un compte Trump est suspendu, car Donald Trump Jr. a vu son compte suspendu en juillet. Le fils aîné du président a été temporairement exclu de Twitter après avoir partagé une vidéo sur l’hydroxychloroquine, un médicament qui avait été présenté comme un médicament miracle pour le traitement du coronavirus. Cependant, le médicament était également connu pour avoir des effets secondaires pour certains. Il n’y avait pas de consensus général parmi les médecins sur le fait qu’il s’agissait d’une thérapie viable pour les personnes infectées par le virus.

Après sa suspension sur Twitter, Trump Jr. s’est assis avec Tucker Carlson de Fox News et a partagé ses réflexions sur la situation. “Je dis cela depuis longtemps”, a déclaré Trump Jr.. «J’ai écrit mon premier livre sur la justice et la censure venant des grands géants de la technologie de Californie, un groupe aussi homogène que vous pouvez l’imaginer. S’ils censurent mon compte, ils censurent les autres et ils essaient de le faire pour quelque temps.”

Il a ajouté: “J’ai parlé du démantèlement, de cette démonétisation des gens qui prêchent des valeurs conservatrices, car il faut noter que cela n’arrive jamais à quelqu’un qui dit quelque chose qui profite à la gauche. Cela ne fait que du mal aux conservateurs. Trump Jr. a également déclaré qu’il n’approuvait pas nécessairement les affirmations faites dans le clip, mais qu’il estimait que le public devrait y voir une perspective opposée à ce “qu’ils nous gavent depuis un petit moment”.