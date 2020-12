Ty Jordan, porteur de ballon de l’Utah Utes, nommé Pac-12 Freshman of the Year, est décédé samedi matin des suites d’une fusillade accidentelle. Il avait 19 ans. Jordan était au Texas au moment de sa mort car l’Utah ne joue pas en séries éliminatoires, selon 247Sports. Il a été accidentellement abattu dans une banlieue de Dallas.

Le Salt Lake Tribune a rapporté que les policiers de Denton (Texas) ont trouvé une seule victime par balle, décédée après avoir été transportée dans un hôpital local. Une enquête a jugé que l’arme avait été déchargée accidentellement. L’entraîneur de l’Utah, Kyle Whittingham, a publié une déclaration après avoir entendu la nouvelle sur la Jordanie.

Repose en paix, # 22. Toujours dans nos coeurs. Nous t’aimons, Ty. pic.twitter.com/ZaXjWKg4Nc – Utah Football (@Utah_Football) 26 décembre 2020

“Les mots ne peuvent exprimer la dévastation et le chagrin que notre équipe ressent en ce moment après avoir appris la mort tragique de notre coéquipier et frère, Ty Jordan”, a déclaré Whittingham. «La personnalité et le sourire de Ty étaient contagieux et il a eu un impact énorme sur notre programme pendant le peu de temps qu’il était avec nous. Il laisse une marque indélébile sur chacun de nous et nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis. Du fond du cœur, nous tous dans la famille du football de l’Utah voulons dire que nous vous aimons Ty et que vous reposiez en paix. “

Le directeur sportif Mark Harlan a également publié une déclaration, affirmant qu’il était “profondément attristé et choqué” d’apprendre la mort de Jordan. Il a également déclaré que «la priorité de l’école est de soutenir sa famille et les étudiants-athlètes, entraîneurs et membres du personnel de notre programme de football qui souffrent si profondément en ce moment».

Les Utes ont disputé cinq matchs cette année et Jordan a été très productif, se précipitant pour 597 verges et six touchés en 83 courses. Il a également capturé 11 passes pour 126 verges et a terminé la saison avec une moyenne de 144,6 verges polyvalentes par match.

“Il commence à se séparer encore plus. Il a été notre meilleur gars et maintenant il se sépare de plus en plus. … Mais, Jordan d’après ce que vous avez démontré ce soir, est notre numéro un en arrière”, a déclaré Whittingham et la victoire de l’Utah sur l’Oregon Etat. “Il s’habitue à la vitesse du jeu Power 5. Les choses bougent vite dans toutes les voies au niveau Power 5.” Jordan s’est initialement engagé au Texas avant de se désengager et de signer avec l’Utah. 247Sports l’a classé au 59e rang des joueurs de l’État du Texas de la promotion 2020.